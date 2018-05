Gaming Laboratories International (GLI®) erhält Akkreditierung von der Republik Zypern zur Prüfung einer breiten Palette von Spielgeräten

Haarlem, Niederlande (ots/PRNewswire) - Gaming Laboratories International (GLI®) (http://www.gaminglabs.com/) gaben heute bekannt, dass Sie die Ersten sind, die eine Akkreditierung zur Prüfung und Zertifizierung von Spielgeräten in der Republik Zypern erhalten haben. Diese prestigeträchtige Zulassung erweitert die bereits starke Präsenz von GLI in ganz Europa als führendes Prüf- und Zertifizierungslabor der Region.

"Wir freuen uns sehr, dass sich die National Gaming and Casino Supervision Commission der Republik Zypern für die Akkreditierung von GLI Europe als unabhängiges Labor entschieden hat, das für die Prüfung einer breiten Palette von Casinogeräten zertifiziert ist", so Martin Britton, Geschäftsführer von GLI Europe. "Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der Kommission, um die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die Prüfung und Zertifizierung von Kasinogeräten umzusetzen. Wir sind nicht nur den Bedürfnissen der Kommission verpflichtet, sondern möchten auch den Lieferanten und Betreibern einen hervorragenden Wert und Kundenservice liefern."

Weitere Informationen über die Prüfungen, Zertifizierungen und professionellen Dienste von GLI finden Sie auf der Website gaminglabs.com (http://www.gaminglabs.com/), oder rufen Sie GLI Europe direkt an unter +31--252-529-9838.

Informationen zu Gaming Laboratories International

Gaming Laboratories International, LLC stellt die hochwertigsten landbasierten Prüf- und Bewertungsdienste für Lotteriespiele und iGaming zur Verfügung. Die Laborstandorte von GLI befinden sich auf sechs Kontinenten. Das Unternehmen verfügt über US-amerikanische und internationale Akkreditierungen für die Einhaltung der Normen ISO/IEC 17025, 17020 und 17065 für technische Kompetenz in der Spiel-, Wett-und Lotteriebranche. Weitere Informationen finden Sie auf gaminglabs.com (http://www.gaminglabs.com/).

