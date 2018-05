Die Strategien von Stonegate Digital Capital Group erzielten seit der Gründung mit Partnerkapital* eine Bruttoperformance von über 439 % und 1144 %

New York (ots/PRNewswire) - Stonegate Digital Capital Group nimmt an der Consensus 2018 während der Blockchain Week in New York City teil. Stonegate Digital Capital Group ist mit zwei unternehmenseigenen Hedge-Fonds-Strategien, die seit der Gründung eine Bruttoperformance von über 439 % und 1144 % bis Ende April 2018 erzielt haben, führend auf den Gebieten Expertise und Performance. Diese Fonds arbeiten seit Oktober und November 2017 mit Partnerkapital*.

Consensus 2018 wird mehr als 250 Redner und 4.000 Teilnehmer aus den führenden Start-ups der Branche, Investoren, Finanzinstituten, Technologieführungskräften von Unternehmen sowie akademischen und politischen Gruppen umfassen, die für das Schaffen der Grundlagen von Blockchain- und digitalen Währungswirtschaft verantwortlich sind.

Die Fondsfamilie der Stonegate Digital Capital Group wurde kürzlich für akkreditierte und institutionelle Investoren verfügbar gemacht. Die Plattform bietet eine Diversifikation in die zahlreichen Strategien. Dazu zählen quantitative und algorithmische Spitzenstrategien, langfristiges fundamentales und technisches Trading, ICOs und Blockchain-Venture-Geschäfte. Die Plattform bietet eine Vielzahl von branchenführenden Blockchain-Fonds zur Diversifikation und Alpha-Generierung.

Stonegate Digital Capital Group hat die Stonegate Octic All-Weather Blockchain Master Fund-Handelsstrategie eingeführt und präsentiert sie zum ersten Mal. Der Stonegate Octic Fonds verfolgt einen Multi-Strategy-Ansatz mit systematischen, datengestützten Anlagestrategien für Kryptowährungen, die auf quantitativen und fundamentalen Daten basieren. Der Multi-Strategie-Ansatz des Fonds basiert auf der Auffassung, dass drei verschiedene Krypto-Asset-Investitionsansätze überlegene Möglichkeiten bieten.

Stonegate Digital Capital Group wird auf der Consensus-Konferenz Virtual Reality-Touren zu einigen ihrer Quant/Algo-Strategien anbieten. Bitte kontaktieren Sie das Investor Relations-Team über unsere Website, wenn Sie an der Konferenz teilnehmen und die Virtual Reality-Demo sehen oder darüber sprechen möchten. Consensus findet vom 14. bis 16. Mai 2018 im New Yorker Hilton Midtown statt.

Stonegate Digital Capital Group bietet eine auf Blockchain spezialisierte Multi-Strategy-Fondsplattform, die hauptsächlich in Blockchain-Technologie, Krypto-Währungen und digitale Assets investiert, aber auch ihre Investitionen in andere Assets diversifiziert, um Risiken und Volatilität zu reduzieren und gleichzeitig absolute Renditen zu erzielen. Obwohl sich das Unternehmen in erster Linie auf Investitionen in Blockchain-Technologie und digitale Assets konzentriert, verfügt das Stonegate Digital-Team über umfangreiche Kompetenzen bei traditionellen Wall Street-Investitionen und Finanzierungen sowie über umfassendes Expertenwissen in allen Aspekten alternativer Investmentprodukte. www.StonegateDigital.com/

