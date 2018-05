FP-Baron: Freude über gemeinsamen Kurs mit WK-Wien

Aussendung von WKW-Präsident Ruck trifft Freiheitlichen Nerv

Wien (OTS) - Mit großer Zustimmung hat der Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft, LAbg. Karl Baron heute die Aussendung des WKW-Präsidenten Walter Ruck wahrgenommen. „Die Positionen der WKW zu Breitband-Ausbau, E-Mobilität und Lobau-Tunnel decken sich mit jenen der FPÖ-Wien. Hier könnte man gemeinsam Vieles bewegen“, so Baron.

In der FPÖ-Wien werde die Wirtschaftskammer Wien in diesen Punkten einen ambitionierten und verlässlichen Mitstreiter finden. „Wir werden zu gegebener Zeit die entsprechenden Anträge im Wiener Gemeinderat einbringen bzw. unterstützen“, kündigt Baron abschließend an.

