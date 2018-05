ORF SPORT + mit Eishockey-WM-Viertelfinalspielen Russland – Kanada und Schweden – Lettland

Weiters am 17. Mai: Veranstaltung mit und für Steffen Hofmann sowie die alpine WM-Vergabe 2023

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 17. Mai 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Veranstaltung mit und für Steffen Hofmann um 13.00 Uhr, von den Eishockey-WM-Viertelfinalspielen Russland – Kanada um 16.00 Uhr und Finnland – Lettland um 20.15 Uhr sowie die WM-Vergabe 2023 beim FIS Kongress 2018 um 19.00 Uhr, Players – das Golfmagazin 2018 um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das Yoga-Magazin um 22.45 Uhr.

Eine ganz große Ära endet in Kürze: Der Rekordspieler und Ehrenkapitän des SK Rapid Wien, Steffen Hofmann, steht nach 16 Spielsaisonen vor seinem Abschied als aktiver Spieler. Details über sein Karriereende und ein geplantes Abschiedsspiel in Hütteldorf wird die Nummer 11 im Rahmen dieser Veranstaltung am 17. Mai in Wien bekanntgeben. Reporter ist Christian Diendorfer.

Die Eishockey-WM Dänemark 2018 geht in ihre finale Phase. Am 17. Mai stehen die Viertelfinal-Begegnungen auf dem Programm. ORF SPORT + überträgt die Spiele Russland – Kanada und Schweden – Lettland live. Ebenso live zu sehen in ORF SPORT + sind die Halbfinal-Spiele (19. Mai), das Bronze Match (20. Mai) und das Gold Match (20. Mai). Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Beim 51. FIS-Kongress in Costa Navarino in Griechenland wird die alpine Weltmeisterschaft 2023 vergeben. Saalbach-Hinterglemm hat sich für die WM beworben, ebenso Courchevel-Méribel in Frankeich. Kommentator ist Peter Brunner.

