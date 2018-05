Bauer Media Group vereinfacht Organisationsstruktur, um Integration und Zusammenarbeit zu stärken

Hamburg (ots) - Die Bauer Media Group vereinfacht mit sofortiger Wirkung die Organisation des Publishing-Geschäfts und bündelt die internationalen Zuständigkeiten für die Bereiche Radio, New Business und Online-Vergleichsplattformen. Jörg Hausendorf wird das gesamte Publishing-Geschäft in Kontinentaleuropa verantworten. Veit Dengler übernimmt zusätzlich zu seiner Zuständigkeit für die Publishing-Aktivitäten im englischsprachigen Raum sowie den New Business-Bereich, die Verantwortung für das Radio-Geschäft und die Online-Vergleichsplattformen. Witold Wozniak, seit 2015 Mitglied der Konzerngeschäftsleitung, wird das Unternehmen nach einer außerordentlich erfolgreichen Karriere bei der Bauer Media Group verlassen.

Die neue integrierte Organisationsstruktur wird die Zusammenarbeit der einzelnen Einheiten im Publishing-Bereich stärken, Managementprozesse effizienter machen und den Fokus auf die Weiterentwicklung der relativ jungen Bereiche Radio und Online-Vergleichsplattformen verstärken. Darüber hinaus wird die Entwicklung neuer Geschäftsfelder gefördert.

Witold Wozniak, seit 1999 für die Bauer Media Group tätig, wird das Unternehmen auf Grund unterschiedlicher Auffassungen hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und der Integration der Gruppe verlassen. Verlegerin Yvonne Bauer: "Witold Wozniak hat nicht nur das Geschäft in Polen und Osteuropa etabliert und weiterentwickelt, sondern auch die Bereiche Radio und Online-Vergleichsplattformen sehr erfolgreich aufgebaut. Wir danken ihm für sein Engagement und für alles, was er für unser Haus erreicht hat. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute."

Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.

Rückfragen & Kontakt:

Bauer Media Group

Heinrich Bauer Verlag KG

Andrea Fratini

Leitung Unternehmenskommunikation

T +49 40 30 19 10 80

presse @ bauermedia.com

www.bauermedia.com

http://twitter.com/bauermediagroup