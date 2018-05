Donaustadt: Mittelalter-Musik im Kultur-Stadl Eßling

Wien (OTS/RK) - „Treibende Tanzmusik, zarter Minnesang und deftige britische Tavernen-Kost“, bringt auf Einladung der Vereinigung „Kulturfleckerl Eßling“ das formidable Quartett „Rhiannon“ am Freitag, 18. Mai, zu Gehör. Das Gastspiel des beachtenswerten Ensembles im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) fängt um 19.00 Uhr an. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Zählkarten für das Mittelalter-Konzert im Stil der fahrenden Spielleute: Telefon 774 80 72. Karten-Wünsche via E-Mail:

reservierung@kulturfleckerl.at.

Die Mittelalter-Musikanten singen und setzen Tonwerkzeuge wie Dudelsack, Harfe, Drehleier, Nyckelharpa, Flöte, Rauschpfeife, Trumscheit, Laute, Cister sowie Percussion-Gerätschaften ein. Neben Cordula Meßenböck wirken Max Meßenböck, Roman Schett und Max Reisinger in der Gruppe mit. „Mit vielen historischen und traditionellen Instrumenten wird alte Musik lebendig!“, stellt die „Kulturfleckerl Eßling“-Obfrau, Angela Hannappi, fest. Die Vereinsleiterin ist unter der Telefonnummer 0699/180 646 40 zu erreichen. Kontaktaufnahme mit der Vereinsverantwortlichen via E-Mail: kultur @ kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Mittelalter-Spielleute „Rhiannon“:

www.rhiannon.at/biographie.html

Verein „Kulturfleckerl Eßling“:

www.kulturfleckerl.at

Veranstaltungen im 22. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk