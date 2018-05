Einheitlicher Außenauftritt der Bundesregierung

Ministerrat beschließt gemeinsames Logo für Ressorts

Wien (OTS) - Unmittelbar nach dem Amtsantritt der Bundesregierung wurde am 18. Dezember 2017 die Ausarbeitung eines einheitlichen Außenauftritts für sämtliche Bundesministerien in Auftrag gegeben. Ziel des Projekts war es, einen staatstragenden, zeitlosen und modernen Außenauftritt zu gestalten. Den Bürgerinnen und Bürgern soll ein hoher Wiedererkennungswert und damit einhergehend eine höhere Service-Orientierung in der Verwaltung geboten werden.

Nachdem die Bundesregierung täglich gemeinsam an der Umsetzung des Regierungsprogrammes für die Menschen in Österreich arbeitet und darüber gemeinsam kommuniziert, wurde nun auch der einheitliche Außenauftritt der Republik Österreich in Form eines Logos präsentiert.

Das Logo wurde in enger Zusammenarbeit zwischen dem Kreativ- und dem Grafikteam des Bundeskanzleramts mit hauseigenen Ressourcen entwickelt. Es handelt sich dabei um eine adaptierte Form der rot-weiß-roten Flagge.

