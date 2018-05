Letzter Aufruf für FIABCI Prix d’Excellence Austria

Bewerbungsfrist für den österreichischen „Immobilien-Oscar“ endet am 6. Juni 2018

Wien (OTS) - Nur mehr knapp drei Wochen sind es bis zum Ende der Einreichfrist für den österreichischen „Immobilien-Oscar“ am 6. Juni 2018. Der von ÖVI und FIABCI Austria vergebene Preis sucht heuer erstmals bundesweit hervorragende innovative Immobilienprojekte, die wirtschaftlich und gesellschaftlich nachhaltig sind. „Die Beurteilung erfolgt ganzheitlich nach interdisziplinären Kriterien. Von A wie Architektur bis Z wie Zukunftsperspektiven“, so Ing. Mag. Hannes Horvath. Er ist Jury-Vorsitzender und zeichnet für die organisatorische und inhaltliche Durchführung verantwortlich.

Für den Preis einreichen können neben den Eigentümern alle maßgeblich am Projekt Beteiligten, also Architekten, Projektentwickler, Investoren etc. Denn erstmals werden dafür österreichische Projekte in ihrer Gesamtheit und nicht nach Teildisziplinen oder Personen beurteilt. Eine Bewerbung ist in diesen fünf Kategorien möglich:

1. Wohnen/Neubau

(inklusive Sonderwohnformen wie Studentenheime, betreutes Wohnen, etc)

2. Büro

3. Hotel

4. Altbau

(Bauen und Renovieren im Bestand)

5. Spezialimmobilien

(sonstige betrieblich und eigengenutzte Immobilien, auch öffentliche Gebäude und Unternehmenszentralen. Diese Kategorie setzt als Einzige keine Wirtschaftlichkeit voraus.)

Internationales Rampenlicht für die Siegerprojekte: Teilnahme am FIABCI World Prix d‘Excellence im Mai 2019 in Moskau

Eine zehn Personen umfassende unabhängige Expertenjury wird im September 2018 die drei ersten nominierten Projekte aus jeder Kategorie offiziell verkünden. Die feierliche Preisverleihung erfolgt im Rahmen eines festlichen Galadinners am 18. Oktober 2018 in der Grand Hall am Erste Bank Campus in Wien. Das jeweils beste Projekt der fünf Kategorien wird als Goldgewinner mit einer Siegertrophäe – gestaltet vom renommierten österreichischen Künstler Hans Weigand – ausgezeichnet. Diese Projekte haben dann auch die Chance auf internationale Aufmerksamkeit: Sie werden am internationalen FIABCI World Prix d‘Excellence im Mai 2019 in Moskau teilnehmen.

Prominente Unterstützung findet der FIABCI Prix d’Excellence Austria durch die ehemalige Wirtschaftskammerpräsidentin KommR Brigitte Jank, die den Ehrenschutz übernommen hat. Auch namhafte Sponsoren wie Erste Bank, Generali Versicherung, ImmoUnited, Vestner Aufzüge, Baukonzern PORR, Willhaben und Vienna Immobilien unterstützen den Preis. Medienpartner sind der KURIER und das Immobilien Magazin.

Weitere Informationen dazu bietet die Projekt-Homepage www.fiabciprixaustria.at

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Scheidl-Aziz

Presse und Kommunikation

OTTO IMMOBILIEN GRUPPE

Exklusiver Partner von Knight Frank in Österreich

Otto Immobilien GmbH

Riemergasse 8, A 1010 Wien

Tel +43 1 512 77 77-336

Mobil +43 650 350 90 36

Fax +43 1 513 77 78

k.scheidl @ otto.at