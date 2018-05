Internationaler Windkraft-Fotowettbewerb: Bild hochladen und E-Bikes gewinnen

Unter dem Motto „Fang den Wind in einem Bild“ werden die spannendsten und originellsten Windenergie-Fotos gesucht.

St. Pölten (OTS) - Die IG Windkraft startet gemeinsam mit Exklusiv-Partner Wien Energie einen Fotowettbewerb. Bis zum 31. August 2018 kann man teilnehmen und sein persönliches Windkraftfoto unter www.tagdeswindes.at/foto hochladen. Egal ob Aufnahmen in Windparks, Bilder die die Kraft des Windes einfangen oder schöne Windkraft-Impressionen – alle Fotos sind willkommen. Eine unabhängige Jury, bestehend aus der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs, Regionalmanagement Burgenland, dem Fotomagazin FOTOobjektiv und VÖAV, wird Anfang September die Siegerfotos auswählen und prämieren. Die Gewinner dürfen sich über drei KTM-E-Bikes, zur Verfügung gestellt von Wien Energie, freuen. In einer Spezialkategorie werden Bilder prämiert, die Tiere in der Umgebung von Windenergieanlangen zeigen.

Mit dem selben Foto kann man jetzt sogar zweimal gewinnen. Bis 22. Mai können die Windradfotos auch zusätzlich beim internationalen Fotowettbewerb „Wind Vision” 2018 teilnehmen. Dieser wird vom europäischen Dachverband WindEurope und dem weltweiten Dachverband GWEC durchgeführt. Hier winken zusätzlich in drei Kategorien 1.000 Euro für die jeweiligen Gewinnerfotos.

