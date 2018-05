Konzert „Kostbar und köstlich“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ lädt zu einem unterhaltsamen Liederabend am Donnerstag, 17. Mai, im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) ein. Beginn der Veranstaltung: 19.00 Uhr. Das Programm trägt den verheißungsvollen Titel „Kostbar und köstlich“. Zwei beliebte Künstler machen mit ihrem Publikum „einen Streifzug von der Klassik bis Heute“: Petra Chiba (Sopran) und Wolfgang Fritsche (Klavier) präsentieren der Zuhörerschaft bei dem empfehlenswerten Konzert einen „Musikalischen Spiegel“. Der Abend steht im Zeichen der traditionsreichen „Wiener Musikkultur und ihrer Liedkunst“. Karten kosten 12 Euro („Eintrittsspende“). Nähere Informationen und Reservierungen: Telefon 278 52 67 bzw. E-Mail office @ beethoven-gedenkstaette.at.

Vom melodiösen Märchen für Kinder („Hans und die Bohnenranke“) bis zu den Kammermusik-Konzerten in der Reihe „Transdanube 2018“ werden im Saal im Bezirksmuseum Floridsdorf im „Mautner Schlössl“ in der Prager Straße 33 vielerlei Veranstaltungen durchgeführt. Der ehrenamtlich aktive Museumsleiter und Bezirkshistoriker Ferdinand Lesmeister gibt Auskünfte über kommende Kultur-Aktivitäten: Telefon 0664/55 66 973 und Telefon 270 51 94. Anfragen via E-Mail:

bm1210@bezirksmuseum.at

Allgemeine Informationen:

Sopranistin Petra Chiba:

www.petra-chiba.at/

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“:

www.beethoven-gedenkstaette.at

