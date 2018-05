Plan Medienpreis für Kinderrechte 2018 – jetzt bewerben!

Reichen Sie Ihre Beiträge noch bis 30. Juni ein!

Wien (OTS) - Auch heuer vergibt die gemeinnützige Privatstiftung Hilfe mit Plan Österreich, welche Projekte der Kinderhilfsorganisation Plan International fördert, einen Journalistenpreis für Beiträge die beispielhaft auf die Rechte von Mädchen und Buben aufmerksam machen. Der mit 3.000 Euro dotierte „Plan Medienpreis für Kinderrechte“ wird in Zusammenarbeit mit dem Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und dem Bundeskanzleramt vergeben.

Teilnahmeberechtigt sind Beiträge aller in Österreich erscheinenden Medien sowie Beiträge von Journalistinnen und Journalisten in und aus Österreich. Eingereicht werden können Beiträge, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2017 in Print, Online, Hörfunk und Fernsehen veröffentlicht worden sind. Die Einreichungskriterien finden Sie auf unserer Website: www.plan-stiftungszentrum.at

Einreichen können Sie entweder per Email an stiftung @ plan-international.at oder per Post an:

Privatstiftung Hilfe mit Plan Österreich

Kennwort: Plan Medienpreis für Kinderrechte 2018

Linke Wienzeile 4/2

1060 Wien

Letztes Jahr ging der Preis an Mag.a Ursula Hofmeister für ihren ORF III Beitrag „Wohnen Träume überall“. Ebenfalls ausgezeichnet wurden auf dem zweiten Platz Mag.a Yvonne Widler für ihren Beitrag „Ihr müsst euch jetzt verabschieden“ erschienen auf NZZ.at sowie Mag.a Gerhild Salcher und Mag. Sinisa Puktalovic für ihren W24 Beitrag „Inklusion: Kenne kein vergleichbares Projekt“. Der dritte Platz ging an Mag. Georg Wimmer für seinen Beitrag „Wenn Kinder arbeiten“ erschienen in den Straßenzeitungen Apropos und Megaphon sowie an Mag. Marian Smetana für seinen Beitrag „Wenn Kinder heiraten müssen“, erschienen in den Salzburger Nachrichten.

Wir freuen uns auf Ihre Einreichungen!

