“Leonard Bernstein und seine Beziehung zu Wien und Österreich“

Wien (OTS/RK) - Zahlreiche Gäste waren der Einladung des Verbindungsbüros der Stadt Wien in Brüssel (Belgien) zu einem musikalischen Vortrag von und mit Ursula Magnes, Musikchefin des österreichischen Privatsenders „radio klassik“, gefolgt.

Ursula Magnes entführte das Publikum in eine Welt voll Musik und spannte den Bogen von Interpretationen der Werke von Mahler über Broadway-Partituren bis hin zu Jazz.

Leonard Bernstein, der heuer 100 Jahre alt geworden wäre, verband – nach Anfangsschwierigkeiten – eine große Liebe mit Wien und hier vor allem mit den Wiener Philharmonikern. Sein überaus breites Schaffensspektrum wurde durch zahlreiche Auszeichnungen gewürdigt und lässt ihn auch fast 30 Jahre nach seinem Tod noch immer allgegenwärtig vertreten sein.

Michaela Kauer, die Leiterin des Verbindungsbüros der Stadt Wien, bedankte sich in seiner Begrüßung bei der Vortragenden für die jahrelange Verbundenheit mit dem Wien-Haus, in dem sie nunmehr bereits zum neunten Mal zu Gast war. Zum Zeichen der Verbundenheit mit Wien wurde Leonard Bernstein 1987 die Ehrenbürgerschaft – die höchste Auszeichnung der Stadt Wien - verliehen.

Ursula Magnes, Musikchefin des Senders „radio klassik Stephansdom“

Ursula Magnes, war schon viele Male gern gesehener Gast in Brüssel. Die gebürtige Kärntnerin studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien Blockflöte und Oboe und ist seit 2001 Musikchefin des Wiener Senders „radio klassik“. Sie ist u.a. verantwortlich für die Entwicklung unzähliger Formate und Sendereihen. Künstlergespräche und Konzerteinführungen im Rahmen der Salzburger Festspiele, Carinthischer Sommer, Haydn Festspiele Eisenstadt, Festspielhaus St. Pölten, Musik-Festival Grafenegg, Allegro Vivo, Wiener Musikverein, Wiener Konzerthaus und Wiener Staatsoper. Im Herbst 2012 erschien ihr erstes Buch „Angelika Kirchschlager – Liederreisebuch“ (styria premium).

„radio klassik“

Macht seit 1998 Radio, um Menschen zu berühren. Als österreichischer Privatsender für klassische Musik steht der Sender für ein Programm mit hoher Qualität. Es werden Einblicke in die großen Schöpfungen klassischer Musik und die Menschen dahinter geboten. Die Wortredaktion des Senders gestaltet rund um klangliche Werke aus allen Epochen Nachrichten, Reportagen und Hintergrundberichte zu den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Politik, Religion und Wirtschaft.

