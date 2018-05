AGES: Arthur Kroismayr neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats

Wien (OTS) - In der Aufsichtsrats-Sitzung der AGES vom 15.05.2018 wurde Arthur Kroismayr einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Der 40-jährige studierte Landwirt und Agrarpädagoge mit Schwerpunkt Tierernährung verfügt über langjährige weltweite Erfahrung im Bereich der agrarischen Produktion. Praxisnähe und ein tiefgreifendes Verständnis für die Tätigkeitsfelder der AGES zeichnen den als Ziviltechniker tätigen Kroismayr besonders aus: „Ich freue mich, in einer gut funktionierenden Institution wie der AGES mitarbeiten zu dürfen, die wichtig für die Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze in Österreich und Europa ist. Mein besonderes Anliegen ist es, die hohe Kompetenz und Professionalität der AGES auch in Zukunft zu sichern.“

AGES: Schutz für Mensch, Tier und Pflanze

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) nimmt im Auftrag der Republik Österreich vielfältige Aufgaben auf dem Gebiet der Gesundheit, Lebensmittelsicherheit, Ernährungssicherung und VerbraucherInnenschutz wahr. Als Wissensorganisation betreibt die AGES fachlich und unabhängig Risikominimierung und Risikokommunikation mit wissenschaftlichen Expertisen entlang der Nahrungskette. Oberstes Ziel ist die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen.

AGES Aufsichtsrat

