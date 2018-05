Bayr zum IDAHOT: Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Liebe endlich beseitigen!

17. Mai ist Internationaler Tag gegen Homo-, Trans- und Biphobie

Wien (OTS/SK) - „Gleichgeschlechtliche Liebe muss in Österreich endlich gleichgestellt werden. So ist es auch höchst an der Zeit, dass der EuGH-Spruch, die Ehe für alle zu öffnen, schleunigst umgesetzt wird“, fordert Petra Bayr, SPÖ-Nationalrätin, anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Trans- und Biphobie am 17. Mai die schwarz-blaue Regierung auf, mit der Umsetzung des EuGH-Spruchs nicht bis zum letzten Moment zu warten. ****

„In einigen afrikanischen und asiatischen Ländern wird Homo-, Bi- und Transsexualität als illegal bewertet. Von der strafrechtlichen Verfolgung über lebenslange Haft bis hin zur Todesstrafe reichen die unverhältnismäßigen Strafen“, kritisiert Bayr und betont, dass LGBTIQ-Rechte auch in der Entwicklungspolitik ein wichtiges Thema sind: „Aus entwicklungspolitischer Sicht gilt es, das Einhalten der Menschenrechte voranzutreiben. Dazu gehört auch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung“, ist Bayr überzeugt. (Schluss) lp

