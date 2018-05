NEU: Trink Cacao von Manner

Genuss seit 1898 – Neu interpretiert 2018

Wien (OTS) - Manner erweitert sein Sortiment mit dem Manner Trink Cacao um ein kultiges Heiss-/Kaltgetränk. Bereits 1898 war der Trink Cacao mit der besonderen Schreibweise mit „C“ ein Klassiker in der Produktpalette, 2018 erlebt der Cacao ein Revival. FAIRTRADE zertifiziert, vegan und in kalter und heißer Milch löslich – der Manner Trink Cacao wurde den modernen Bedürfnissen angepasst.

„Chocolade für alle“ war bereits im Jahr 1890 die Vision von Firmengründer Josef Manner. Sein Wunsch war, das damilige Luxusgut Schokolade in bester Qualität zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Bereits damals wurde die Manner Chocolade von der Bohne weg in der hauseigenen Rösterei in Wien hergestellt. Im Jahr 1898 wurde im Hause Manner erstmals Cacao hergestellt und verkauft. Anno dazumal wurde er sowohl als reines Cacao Pulver, als auch als Mischung aus Cacao und Zucker angeboten. Er war bei Wanderungen mit im Gepäck, am Frühstückstisch zu finden und schon damals bei Touristen beliebt als Mitbringsl für zu Hause.

„Die Begleitung von Manner durch den Tag“ ist der Wunsch zahlreicher Manner Konsumenten. Das Erfüllen der Kundenwünsche war bereits Josef Manner ein Herzensanliegen. Auch heute lebt das Unternehmen ebendiese Werte und bringt aus diesem Grund im Jahr 2018 den Manner Trink Cacao wieder zurück. Der Manner Trink Cacao kommt damals wie heute mit nur zwei Zutaten aus: 25% reiner Cacao aus eigener Röstung und Zucker.

Sowohl die Farbkombination der Verpackung: Rot - in Anlehnung an die rote Nostalgiedose des damaligen Cacaos - und Rosa - die allseits bekannte Manner Farbe - als auch die einzigartige Schreibweise des Cacaos mit „C“ statt „K“ erinnern an die Wurzeln des Produkts.

Aufgrund der Beschaffenheit des Cacao-Pulvers ist der Manner Trink Cacao in warmer, aber auch in kalter Milch oder Milchersatz perfekt löslich. Den Nachhaltigkeitsbestrebungen von Manner entsprechend ist der Manner Trink Cacao FAIRTRADE zertifiziert, kommt darüber hinaus ohne Zusatzstoffe aus und ist vegan.

Der unvergleichliche Geschmack entsteht bereits bei der Produktion, denn der Cacao für das Trinkerlebnis wird von der Bohne weg in der hauseigenen Rösterei im Herzen Wiens in Hernals hergestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Josef Manner & Comp. AG

Mag. Karin Steinhart MAS

Pressesprecherin

067682923650

k.steinhart @ manner.com