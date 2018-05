Spinnaker Support ernennt neue Führungskraft für Asia-Pacific Operations

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Spinnaker Support, ein führender und bewährter Anbieter von externem Support für Oracle- und SAP, gab heute die Ernennung von Jae Sam (JS) Lee zum Vice President of Asia-Pacific Support Operations bekannt. Herr Lee wird von Seoul aus die Verantwortung für die regionale Expansion, die Dienstleistungserbringung und die Kundenzufriedenheit übernehmen. Spinnaker Support unterstützt zurzeit 141 Kunden mit Firmensitz oder Betrieben in der Region Asien-Pazifik.

Herr Lee war zuletzt Vizepräsident und Leiter von Maintenance Go-To-Market SAP Korea, wo er für Strategien zur Unterstützung der Operational Excellence, digitalen Transformation und Innovationen von Kunden zuständig war. JS hatte die Aufgabe, den Umsatz für den SAP-Support zu schützen und zu steigern.

Herr Lee war der erste Mitarbeiter von SAP Korea, wo er 1995 eine juristische Person etablierte. Er übernahm das Geschäft im Jahr 2008 und hat seitdem zur Gründung und Expansion von Maintenance Go-to-Market-Unternehmen in China, Taiwan und Hongkong beigetragen. Vor seiner Einstellung bei SAP bekleidete Herr Lee Führungspositionen in den Bereichen Finanzen und HR bei Monsanto und Motorola.

"Die digitale Transformation ist unausweichlich, und es ist vollkommen unnötig für Organisationen, so viel Geld für den Support vor Ort auszugeben, gleichgültig, ob sie SAP oder Oracle betreiben", sagt JS Lee. "Ich hatte mehrere Optionen und habe mich für Spinnaker Support entschieden, da das Unternehmen meiner Meinung nach am besten positioniert ist, um die aktuelle und künftige Support-Nachfrage in den Schwellenmärkten in Asien-Pazifik zu erfüllen."

"Wir waren im letzten Jahr in Korea ausgesprochen erfolgreich. JS ist die ideale Wahl, um unseren Betrieb in Asien-Pazifik durch das nächste Wachstumsstadium zu führen und den fortschrittlichen CIOs in der Region unser besonderes Wertangebot wirkungsvoll zu vermitteln" sagt Matt Stava, CEO von Spinnaker Support.

Informationen zu Spinnaker Support

Spinnaker Support ist der führende und bewährte globale Anbieter von externem Support für Oracle und SAP. Kunden von Spinnaker Support erhalten einen umfassenderen und schnelleren Service, sparen durchschnittlich 62 % bei ihren jährlichen Wartungsgebühren und können ihre aktuellen Software-Versionen unbegrenzt behalten. Eine wachsende Zahl unserer Kunden für externen Support nutzt die von uns bereitgestellten inkrementellen Serviceleistungen Wir bleiben weiterhin der einzige Anbieter von externem Support, der gemanagte Dienste für Applikationen und Technologie und ebenfalls Beratungsdienste liefert, wenn Kunden die Zusammenarbeit mit einem einzigen Anbieter bevorzugen. Kunden vertrauen darauf, dass Spinnaker Support ihre Unternehmensanwendungen bei Spitzenleistung am Laufen hält, während sie gleichzeitig den Wandel von Vor-Ort-Lösungen zu Hybrid-Lösungen und zur Cloud vollziehen können.

Das preisgekrönte Serviceangebot von Spinnaker Support erstreckt sich auf SAP, BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology und Middleware-Produkte, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca und weitere. Mehr über Spinnaker Support erfahren Sie unter http://www.spinnakersupport.com/. Folgen Sie uns auf LinkedIn

