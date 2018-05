Hagelversicherung: Massive Überschwemmungsschäden in der Steiermark

1.000 Hektar Agrarfläche überflutet - 500.000 Euro Gesamtschaden

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 15. Mai 2018): Gewaltige Regenmengen mit mehr als 100 Liter pro Quadratmeter gingen in den letzten 48 Stunden in der Steiermark nieder. Betroffen sind insbesondere die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz, Graz-Umgebung und Südoststeiermark. Angebaute Kulturen (Mais, Kartoffel, Kürbis, Hirse, Soja) gingen durch die Starkniederschläge regelrecht unter. Insgesamt ist ein Agrarfläche von mehr als 1.000 Hektar durch die Starkniederschläge betroffen. Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung beträgt das Schadensausmaß in der Landwirtschaft rund 500.000 Euro. „Eine Entspannung der Situation ist nur teilweise in Sicht“, so der zuständige Landesleiter der Hagelversicherung, Ing. Josef Kurz.

Betroffene Landwirte melden ihre Schäden online unter www.hagel.at an die Österreichische Hagelversicherung.

