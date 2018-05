Korosec: Gratuliere Josef Moosbrugger zur Wahl zum Präsidenten der Landwirtschaftskammer Österreich

Bedanke mich für gute Zusammenarbeit mit Hermann Schultes

-

"Ich gratuliere Josef Moosbrugger zur Wahl zum Präsidenten der Landwirtschaftskammer Österreich“, so Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes in einer ersten Reaktion zum Wechsel an der Spitze der Landwirtschaftskammer Österreich.

Gleichzeitig möchte ich mich auch für die jahrelange, gute Zusammenarbeit mit dem scheidenden Präsidenten Hermann Schultes bedanken, der immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Seniorinnen und Senioren in Österreich hatte.

„Ich wünsche Josef Moosbrugger für die kommenden Herausforderungen sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene alles Gute, bin mir sicher, dass er diese auf Grund seiner umfangreichen Erfahrungen bestens bewältigen wird und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit “, so Korosec abschließend.

