GoverMedia Plus Canada Corp. erreicht angestrebte Meilensteine und liefert Update über Monetarisierungsstrategie

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS) (MPLS) (FWB: 48G) (WKN: A2JF6W) ("GoverMedia" bzw. das "Unternehmen") freut sich, bekannt geben zu können, dass es seine erwarteten Meilensteine im Hinblick auf die Einführung seiner Online-Plattform erreicht hat. Nach den ersten Ausgaben für Marketing und Werbung für seine Online-Infrastruktur konnte das Unternehmen folgende Ziele verwirklichen:

- Aktive-Nutzer-Meilenstein: Mehr als 100.000 aktive Nutzer sind insgesamt bei der Online-Plattform registriert, im Vergleich zu ca. 60.000 im Februar 2018. Das Unternehmen hat vor, in den kommenden 12 Monaten 1 Million Nutzer zu erreichen.

- Erste eCommerce-Transaktionen: Infolge des Erreichens seiner ersten angestrebten Meilensteine konnte das Unternehmen ein Anwachsen der Nutzeraktivitäten auf seiner eCommerce-Plattform verzeichnen. Anfang des Jahres hielt GoverMedia die ersten Transaktionen von Waren und Dienstleistungen fest. Das Nutzerengagement zeigte in den vergangenen Wochen Anzeichen von solidem Wachstum.

- Ausbau des Marketingteams: Das Unternehmen hat sein örtliches Team für Verkauf und Marketing um mehrere wichtige Neueinstellungen erweitert. GoverMedia hat jetzt neun Mitarbeiter in der Abteilung für Verkauf und Marketing. Alle Mitarbeiter des Unternehmens verfügen über umfangreiche Verkaufserfahrungen in der Gemeinde vor Ort sowie über ein hervorragendes Netzwerk aus potenziellen Kunden und Partnern.

- Anstellung eines Chief Financial Officers: GoverMedia stellte Arvin Ramos als CFO ein. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war er 20 Jahre lang als CFO für zahlreiche Aktiengesellschaften in den Bereichen Technologie und Bankwesen tätig.

- Einführung der GoverMedia-CRM-Plattform: Das Unternehmen hat eine Infrastruktur entwickelt, um Unternehmer bei der Abwicklung ihrer täglichen Geschäfte zu unterstützen. Über die GoverMedia-Plattform können Unternehmenskunden auf das GM+ CRM zugreifen und so die Kundeninteraktion verbessern, Marketingbudgets optimieren, Umsätze ankurbeln und ihre Geschäftsabläufe automatisieren. Das Unternehmen hat außerdem Big-Data-Algorithmen integriert, um große Datenmengen in Echtzeit verarbeiten und dadurch Ergebnisse effizient analysieren zu können.

- Start des Botschafter-Programms: GoverMedia startet demnächst sein Botschafter-Programm (Ambassador Program), in dessen Rahmen eine Reihe der Online-Unterstützer des Unternehmens die Marke GoverMedia in bestimmten Regionen aktiv bewerben werden. Für die Unternehmensbotschafter soll ein System aus Prämien und Vergütungen eingeführt werden.

