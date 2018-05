Aviso Donnerstag: Ludwig benennt Mariahilfer Gemeindebauten

In der Magdalenenstraße nach Elfi Dassanowsky bzw. Hubert Feilnreiter

Wien (OTS) - Am kommenden Donnerstag erfolgt um 10.30 Uhr die offizielle Benennung zweier Gemeindebauten im 6. Wiener Gemeindebezirk. Die Wohnhausanlage in der Magdalenenstraße 3-7 erinnert an den ehemaligen Mariahilfer Bezirksvorsteher Hubert Feilnreiter, jene in der Magdalenenstraße 13 an die Künstlerin und Filmproduzentin Elfriede von Dassanowsky. Bei zweiterer findet auch die offizielle Benennungsfeier statt, der Wiens Wohnbaustadtrat Michael Ludwig sowie Mariahilfs Bezirksvorsteher Markus Rumelhart beiwohnen werden. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.****

Gemeindebau-Benennungen in Mariahilf



Datum: 17.5.2018, um 10:30 Uhr



Ort:

Magdalenenstraße 13, 1060 Wien



