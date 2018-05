Korrektur zu OTS0125: Termine am 16. Mai in der "Rathauskorrespondenz"

Korrektur zu OTS_20180515_OTS0125

Wien (OTS/RK) - In der OTS0125 ("Termine am 16. Mai in der Rathauskorrespondenz" muss es richtig heißen: Die Präsentation der gemeinsamen Leitstelle für Rettungstransporte mit Stadträtin Sandra Frauenberger und FSW-Geschäftsführer Peter Hacker findet um 11.30 Uhr statt, nicht wie ursprünglich angekündigt um 13.00 Uhr.

Im Folgenden die korrekten Termine für morgen, 16. Mai:

10.00 Uhr, Wiener Symposium der städtischen Kontrolleinrichtungen zum Thema „Prüfungskompetenzen“ mit u.a. Stadtrechnungshof-Direktor Peter Pollak (Rathaus, Wappensaal) 11.00 Uhr, 36. Wiener Gemeinderat auf Verlangen der FPÖ zum Thema "Schluss mit der rot-grünen Förderung radikalislamistischer und türkisch-nationalistischer Vereinsnetzwerke!" 11.30 Uhr, Präsentation der gemeinsamen Leitstelle für Rettungstransporte mit StRin Sandra Frauenberger, FSW- GF Peter Hacker (Rettungsstation Hernals, 17., Gilmgasse 18) 18.30 Uhr, Empfang für neue StaatsbürgerInnen mit StR Jürgen Czernohorzsky (Rathaus, Festsaal)

