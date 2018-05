Königsberger-Ludwig zum Tag der Familie: Familie ist, wo Liebe und Geborgenheit sind

Kinderdörfer suchen Mütter und Väter

St. Pölten (OTS) - Eine Familie der anderen Art stellt Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig ins Zentrum eines Appells zum heutigen internationalen Tag der Familie, nämlich die SOS-Kinderdorf Familie:

„Im SOS-Kinderdorf in Hinterbrühl, leben derzeit 50 Kinder und Jugendliche in SOS-Kinderdorf-Familien. Die momentan zehn Kinderdorfmütter sorgen dort unglaublich engagiert für das Wohl ihrer Schützlinge. Allerdings ist es immer schwierig, neue Kinderdorfmütter – oder gerne auch Kinderdorfväter zu finden.“ Am Standort Hinterbrühl gibt es neben den Kinderdorffamilien ein umfassendes Hilfsangebot wie beispielsweise Eltern-Kind-Wohngemeinschaften, Wohngruppen für Kinder oder betreutes Wohnen für Jugendliche. Insgesamt könnten in Hinterbrühl so derzeit 97 Kinder und Jugendliche einen sicheren Hafen finden. Österreichweit gibt es rund 60 Kinderdorffamilien und viele weitere Betreuungs- und Hilfseinrichtungen wie etwa Wohngruppen, einige davon auch in Niederösterreich.

„Der Beruf einer Kinderdorfmutter oder eines Kinderdorfvaters ist sicher kein alltäglicher Job. Aber für Menschen, die eine echte Aufgabe suchen und entweder eine (sozial-)pädagogische Ausbildung besitzen oder eine solche gerne machen würden, ist das sicher eine mehr als lohnende Herausforderung“, so Landesrätin Königsberger-Ludwig. „Bei meinem Besuch im Kinderdorf Hinterbrühl im Vorfeld des Muttertages war ich beeindruckt von der hervorragenden Arbeit, die hier geleistet wird. Den MitarbeiterInnen kann ich nur meinen Dank und meine Anerkennung für ihre Leistungen aussprechen. Denn sie sind es, die eindrucksvoll beweisen, dass Familie überall dort ist, wo Liebe und Geborgenheit herrschen“, so Königsberger Ludwig abschließend.

(Schluss) kr

Rückfragen & Kontakt:

Büro LR Ulrike Königsberger-Ludwig

Mag. Dr. Anton Heinzl

Pressesprecher

02742/9005 DW 12576, Mobil: +43 676/4073709

anton.heinzl @ noel.gv.at