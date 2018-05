ORF SPORT + mit der Gruppenauslosung zur Eishockey-Champions-Hockey-League

Auch die Volleyball-Pressekonferenz ist am 16. Mai live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 16. Mai 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Volleyball-Pressekonferenz um 9.30 Uhr und von der Gruppenauslosung der Eishockey-Champions-Hockey-League um 16.00 Uhr, das ITU World Triathlon Magazin um 10.00 und 15.00 Uhr, die Höhepunkte vom Vienna Snooker 2017 / Florian Nüßle – David Grace um 16.45 Uhr, vom Casino Grand Prix Lamprechtshausen 2018 um 20.15 Uhr und vom Formel-1-Grand-Prix von Spanien 2018 um 20.30 Uhr, „Sport am Sonntag“ vom 13. Mai um 18.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.00 Uhr, das Golfmagazin mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das FIFA Fußball WM-Magazin um 22.30 Uhr.

Die besten Volleyball-Spielerinnen und -Spieler Österreichs machten in diesen Wochen international Furore! Ab Mai sind die ÖVV-Stars Alex Berger (ÖO), Paul Buchegger (OÖ), Peter Wohlfahrtstätter (T), Florian Ringseis (W) und Srna Markovic (W) in der 2018 CEV Volleyball Silver European League und der Qualifikation zur 2019 CEV Volleyball European Championship auf Länderspiel-Tour. Die großen Ziele beider ÖVV-Teams sind Medaillen in der 2018 CEV Volleyball Silver European League sowie die erfolgreiche Qualifikation zur 2019 CEV Volleyball European Championship. ORF SPORT + überträgt die Volleyball-Pressekonferenz am 16. Mai live aus Wien. Reporterin ist Karoline Zobernig.

Die Auslosung für die Eishockey-Champions-Hockey-League 2018/19 geht am 16. Mai in Kopenhagen über die Bühne. Österreich ist durch den EC Red Bull Salzburg und die Vienna Capitals vertreten.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 15. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

