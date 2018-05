NÖ Bauernbund: Präsidium der Landwirtschaftskammer Österreich für Zukunft bestens aufgestellt

Direktorin Tanner: Dank an scheidenden LKÖ-Präsidenten Hermann Schultes für unermüdliches Engagement für die heimische Landwirtschaft und Gratulation an Nachfolger Josef Moosbrugger

St.Pölten (OTS) - „Ein großer Dank gebührt Hermann Schultes, der seit mehr als 25 Jahren an vorderster Front für die Anliegen unserer Bäuerinnen und Bauern kämpft“, nimmt NÖ Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner zur feierlichen Hofübergabe im Präsidium der Landwirtschaftskammer Österreich Stellung. „Er hat sich als prägender Vordenker, Wegbereiter, Entscheider und Umsetzer sowohl in der heimischen Landwirtschaft als auch auf europäischer und internationaler Ebene in die Agrarpolitik eingebracht und unser Land und die heimische Landwirtschaft würdig vertreten“, zollt ihm Tanner für seinen Einsatz als Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich ihre vollste Wertschätzung.

Dank an Schultes’ Verdienste als LKÖ-Präsident

Der Vollblutlandwirt und -politiker aus Zwerndorf an der March stand dem Präsidium der Landwirtschaftskammer Österreich seit dem Jahr 2014 vor. Mit der Verankerung des Bestbieterprinzips in der Gemeinschaftsverpflegung mit Vorrang für beste statt billigste Lebensmittel hat er einen maßgeblichen Wendepunkt in der heimischen Lebensmittelbeschaffung eingeläutet. Weitere Verdienste Schultes’ als LKÖ-Präsident sind die Bewusstseinsbildung für heimische Lebensmittelqualität und Herkunftskennzeichnung durch Kampagnen wie „Gut zu wissen“, der Ausbau der Ernte- und Ernteentgangsversicherung, die Beibehaltung und Neuregelung des Systems von Einheitswert und Pauschalierung in der Land- und Forstwirtschaft, sein Engagement für erneuerbare Energieträger, insbesondere für heimischen Ökostrom, sowie für eine zeitgemäße, partnerschaftliche Interessensvertretung mit einem Frauenanteil von mindestens 30 Prozent. Unermüdlichen Einsatz und Durchschlagskraft bewies er auch in Zeiten angespannter Agrarmärkte, so konnte Schultes während der Milchkrise 2016 eine EU-weite Milchmengenreduktion gegen die Verramschung und Aktionitis von Lebensmitteln durchsetzen.

Schultes bleibt Bauernbundobmann und LKNÖ-Präsident

„Wir sind froh, dass wir in Niederösterreich auch in Zukunft auf seine langjährige Expertise und Unterstützung für die Bäuerinnen und Bauern und den ländlichen Raum zählen können“, freut sich Direktorin Tanner auf die weitere Zusammenarbeit mit Schultes in seinen Funktionen als Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und Obmann des NÖ Bauernbundes.

Gratulation an Präsident Moosbrugger

„Dem designierten Präsidenten Moosbrugger wünsche ich alles Gute für seine neue Aufgabe und freue mich auf eine gedeihliche Zusammenarbeit“, so Tanner. Der 51-jährige Vorarlberger verfüge über eine knapp zwei Jahrzehnte lange Erfahrung als Präsident der Landwirtschaftskammer Vorarlberg und werde die kommenden Herausforderungen in der Land- und Forstwirtschaft sicherlich kompetent bewältigen.

