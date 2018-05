ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER gewinnt Women in Law Award 2018

Wien (OTS) - Die auf Steuerverfahren, Steuerstrafrecht und Managerhaftung spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei Althuber Spornberger & Partner darf sich schon wenige Monate nach ihrer Gründung über eine Auszeichnung freuen. Sie gehört zu den Gewinnern der von der Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen (VUJ) und dem Netzwerk WOMEN IN LAW heuer zum ersten Mal vergebenen „PROMOTING THE BEST“-Awards und hat einen der drei „Women in Law Awards 2018“ (Kategorie Kanzleien bis zehn Anwältinnen) erhalten. Mit dieser Auszeichnung werden Neuernennungen von weiblichen Partnern in Anwaltskanzleien und Verdienste im Diversity Management gewürdigt.

Mag. Maria Althuber-Griesmayr (37), Rechtsanwältin und Gründungspartnerin der Kanzlei, hat die Auszeichnung im Rahmen einer Festveranstaltung am 14. Mai 2018 im Wiener Looshaus entgegengenommen.

