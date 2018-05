Wien-Favoriten bzw. Meidling: Polizisten retten Katzen und Entenfamilie

Wien (OTS) - Streifenwägen der Wiener Polizei wickeln im Jahresdurchschnitt in 24 Stunden über 1000 Einsätze im gesamten Wiener Stadtgebiet ab. Gleich zu zwei nicht alltäglichen Fällen ist es am 14.05.2018 gekommen:

• Gegen 9 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Keplergasse wegen ausgesetzter Katzen in die Buchengasse gerufen. Bei einem Mistkübel konnten die Beamten einen Behälter vorfinden, in dem sich sechs junge Katzen befanden, die von ihrem Besitzer offensichtlich ausgesetzt worden waren. Die Polizisten brachten die Tiere in die Polizeiinspektion und versorgten sie bis zum Eintreffen der Tierrettung mit Futter und Wasser. Die Katzen wurden später in ein Tierquartier in der Süßenbrunner Straße verbracht. Fotos zur honorarfreien redaktionellen Verwendung. Fotocredit: LPD Wien.

• Gegen 13:30 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Hohenbergstraße zu einem Einsatz gerufen, weil im Kreuzungsbereich Eichenstraße/Aßmayergasse eine Entenfamilie (eine Mutterente mit sechs Kücken) einen Ausflug nach Meidling unternommen hatte. Die Polizisten Revierinspektor Mario S., Inspektor Daniel M., Revierinspektor Mario K. und Revierinspektor Michael F. sperrten die Straße vorübergehend für den Verkehr und lotsten die Enten – mithilfe mehrerer Passanten – auf den Gehsteig. Der Versuch, die Tiere einzufangen gestaltete sich äußerst schwierig, weil sich die Mutter-Ente weigerte, sich in den zum Transport nötigen Karton zu begeben. Erst nach mehreren Versuchen und nachdem die Entenbabys bereits sicher im Karton verstaut waren, kooperierte auch die Mutter-Ente. Die Beamten brachten die Tiere mit dem Streifenwagen zum Wienerbergteich und entließen sie dort wohlauf in die Freiheit.

