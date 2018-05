Wien-Ottakring: Polizisten beobachten Suchtgifthandel – Abgabe von Schreckschuss

Wien (OTS) - Am 14. Mai 2018 führten Polizisten des Landeskriminalamts, Außenstelle West, im Bereich Brunnenmarkt und entlang der U-Bahn-Linie U6 einen Schwerpunkt zur Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität durch. Gegen 22:30 Uhr konnten die Beamten einen 21-jährigen Tatverdächtigen beim Verkauf von Suchtgift wahrnehmen. Als sich die Polizisten dem Mann näherten, um ihn festzunehmen, ergriff er die Flucht. Beim Überqueren der Gürtelfahrbahn (Bereich Pfeilgasse) kam es zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen dem Flüchtenden und einem bislang unbekannten Pkw. Der offensichtlich Verletzte setzte seine Flucht dennoch fort, woraufhin die Beamten einen Schreckschuss abgaben. Davon unbeirrt übersprang der 21-Jährige eine Absperrung, überquerte die Gleise der U6 und setzte seine Flucht am Gürtel in Richtung stadtauswärts fort. Als er am Richard Wagner Platz gerade in ein Taxi steigen wollte, wurde er von einem Polizisten angehalten und festgenommen. Der Mann ist wegen mehrerer Gewalt- und Eigentumsdelikte amtsbekannt. Bei der Flucht und der Kollision mit einem Auto erlitt er mehrere blutende Wunden an den Armen, den Beinen und im Kopfbereich. Auch zwei Polizisten wurden im Zuge der Verfolgung leicht verletzt. Nach erfolgter Festnahme konnten rund 15 Gramm Marihuana sichergestellt werden. Der mutmaßliche Täter befindet sich in Haft.

