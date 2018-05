AK Präsidentin Anderl: Gratulation an Josef Moosbrugger – Dank an Hermann Schultes

Sozialpartnerschaft stellt das Gemeinsame in den Vordergrund

Wien (OTS) - „Heute, Dienstag, wurde Josef Moosbrugger zum neuen Präsidenten der Landwirtschaftskammer gewählt. Dazu möchte ich ihm sehr herzlich gratulieren und ihm für seine Tätigkeit alles Gute wünschen“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. „Ich freue mich schon auf gemeinsame Gespräche und die Zusammenarbeit in der Sozialpartnerschaft.“

Die Sozialpartnerschaft funktioniert seit 70 Jahren und schafft es, Brücken zu gegensätzlichen Positionen zu bauen und das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen, Probleme zu lösen und Konflikte am Verhandlungstisch und nicht auf der Straße auszutragen. „Daher möchte ich mich auch beim bisherigen Präsidenten Hermann Schultes bedanken. Ich wünsche ihm für seinen nächsten Lebensabschnitt alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und Glück“, so Anderl.

