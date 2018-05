Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Für die Durchführung des Foto-Festivals „Festival La Gacilly – Baden Photo“ wird der Stadtgemeinde Baden ein Finanzierungsbeitrag von 150.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Produktion West erhält zur Herstellung des Kinospielfilmes „Ein wilder Sommer“ einen Finanzierungsbeitrag in der Höhe von 100.000 Euro.

Genehmigt wurde auch die Förderung in der Höhe von insgesamt max. 200.000 Euro für das Jahr 2018 an den Landesverband NÖ der Gehörlosenvereine in St. Pölten für die Betreuung und Unterstützung von gehörlosen Menschen in Niederösterreich.

Mehreren privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen der Sozialen Dienste wurden für ihre laufenden Aktivitäten und Projekte Fördermittel in der Gesamthöhe von 3.265.500 Euro gewährt.

