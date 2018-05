Hautflora- und Mikrobiom-Pionier Mother Dirt ist Teil einer neuen Ausstellung im V&A: The Future Starts Here

Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Mother Dirt (http://motherdirt.com/), ein Mikrobiom-Unternehmen, das Hautpflegeprodukte herstellt, die lebende Bakterienkulturen enthalten, kündigte heute an, dass die Marke Teil einer neuen Ausstellung im V&A in London sein wird. The Future Starts Here

Zukunft beginnt hier) demonstriert die Leistungsfähigkeit von Design bei der Gestaltung der Welt von morgen und widmet sich Technologien, die derzeit in den Studios und Labors rund um den Globus entwickelt werden.

Mother Dirt hat 2015, als das Unternehmen sein Vorzeige-Produkt AO+ Mist auf den Markt brachte, Geschichte geschrieben. Es handelt sich nach wie vor um das einzige verfügbare Produkt, das lebende Kulturen von ammoniakoxidierenden Bakterien (Ammonia-Oxidizing Bacteria, AOBs) enthält, ein Bakterium, das sich gemeinsam mit dem Menschen entwickelt hat, aber im letzten Jahrhundert durch moderne Hygienepraktiken ausgelöscht wurde. Mother Dirt setzt auf einen Umkehreffekt und führt das revolutionäre Bakterium wieder in das Mikrobiom unserer Haut ein. AO+ Mist wird durch ein komplettes Sortiment an biomfreundlichen Produkten wie Face & Body Cleanser, Feuchtigkeitspflege und Shampoo ergänzt, die alle dazu beitragen, nutzbringende Mikroorganismen auf der Haut zu erhalten statt wegzuwaschen.

Die erklärte Zielsetzung von Mother Dirt, nämlich neu zu definieren, was "sauber" wirklich bedeutet und die Welt der Mikroorganismen zu entmystifizieren, spiegelt sich auch in The Future Starts Here wider. Die Ausstellungsbesucher werden angeregt, die Kontrolle über ihre Zukunft zu übernehmen, und zu erkennen, dass wir alle dabei Akteure und Mitwirkende sind. Während sich frühere Ausstellungen mit Hypothesen beschäftigt haben, bietet sich hier die Möglichkeit, die Objekte der Zukunft tatsächlich zu sehen - viele werden zum ersten Mal überhaupt vorgeführt.

"Das V&A spielt seit langem eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, aufzuzeigen, wie Design, Kunst und Technologie zusammenwirken, um die Gesellschaft zu gestalten. Es ist eine enorme Ehre, dass unsere Arbeit in einer Ausstellung gewürdigt wird, die ein aktuelles Bild des zukünftigen Fortschritts vermittelt, die Produkte ausstellt und greifbar macht, die uns einen Vorgeschmack auf die Zukunft geben", sagt Jasmina Aganovic, President von Mother Dirt. "Die Welt der Mikroorganismen ist unserer Meinung nach ein entscheidender Teil dieser Zukunft. Zu veranschaulichen, woher wir kommen und woraus wir bestehen, ist wichtiger denn je, um die Menschheit voranzubringen".

Alle Mother Dirt-Produkte enthalten zehn oder weniger Inhaltsstoffe, sind pflanzlicher Herkunft, konservierungsmittelfrei und so formuliert, dass sie für die Umwelt genauso gut wie für das Mikrobiom der Haut sind. AO+ Mist verbessert bereits nach zwei Wochen Anwendung Hautbild und Erscheinung und hilft bei zahlreichen Problemen, einschließlich empfindlicher oder fleckiger Haut, rauer, öliger, oder trockener Haut, und Geruchsbildung. Die kontinuierliche Anwendung von AO+ Mist verringert die Abhängigkeit von herkömmlichen Produkten wie Seifen und Deodorants, und bietet eine sichere und gesunde Alternative. Mother Dirt ist exklusiv bei Content Beauty & Wellbeing, Whole Foods UK, und auf motherdirt.com (https://motherdirt.com/) erhältlich.

Mother Dirt hat als erstes Biotech-Startup der Welt gezielt eine Produktlinie für die Hautgesundheit geschaffen, die proaktiv die guten Bakterien, die natürlicherweise auf unserer Haut vorkommen, wiederherstellt und schützt. Im Laufe des letzten Jahrhunderts haben sowohl die moderne Chemie als auch zeitgenössische Lebensgewohnheiten (z.B. Schaumbildner, Chemikalien und Konservierungsmittel in Seifen und Reinigungsmitteln) der Vorstellung Vorschub geleistet, dass alle Bakterien schädlich sind, und dass "sauber" und "steril" immer mit "gesund" gleichzusetzen sei. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall:

die Haut braucht, genau wie der Darm und andere Teile des Körpers, gute Bakterien, um gesund zu sein.

