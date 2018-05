Margareten: Musik-Abend „Sing mit...“ am Donnerstag

Wien (OTS/RK) - Lesungen, Buch-Präsentationen, Führungen, Bücher-Tauschaktionen, Autoren-Zusammenkünfte und andere Projekte führt der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) in seiner Funktion als „Kultureller Nahversorger in Wien-Margareten“ regelmäßig durch. Die nächste Veranstaltung ist ein Musik-Abend am Donnerstag, 17. Mai, mit dem Schreiber, Deklamator, Sänger und Gitarristen Stefan Peter. Start der Zusammenkunft mit dem Motto „Sing mit...“: 19.30 Uhr. Die Organisatoren erbitten Spenden des Publikums (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt und Getränk). Auskunft: 0699/19 66 22 42. Zum kommenden „Mitmach-Konzert“ betont der Vereinssprecher, Neil Y. Tresher: „Gemeinsames Singen ist ein Kulturgut“.

Stefan Peter bringt zum „Sing mit...“-Abend ein dickes Buch mit Kompositionen in verschiedensten Stilarten mit. Die Auswahl der Stücke trifft der Sänger und Gitarrist gemeinschaftlich mit den Gästen. Die mehr oder weniger stimmgewaltigen Besucherinnen und Besucher dürfen bei dem unterhaltsamen Konzert nach Herzenslust mitwirken. Der vielseitige Künstler Stefan Peter, geboren 1966, hat reichlich Erfahrung in der Musik-, Literatur- und Kabarett-Theater-Szene. Für das nahende Konzert im 5. Bezirk lautet die Devise: „Singen, Spaß haben, eine gute Zeit haben!“. Infos per E-Mail: readingroom @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „read!!ing room“:

www.e-zine.org/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk