AVISO: Diskussion - Der Kampf um Sichtbarkeit und für Menschenrechte

Fighting for visibilty and rights of LGBTIQ* Africans

Wien (OTS) - Afro Rainbow Austria (ARA) ist die erste Organisation von und für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans und Intersexuelle Menschen (LGBTIQ) aus afrikanischen Ländern, die in Österreich leben. ARA ist eine Community, eine Vernetzungsplattform mit verschiedensten gesellschaftlichen Sektoren und politische Vertretung.



Unter dem Titel „Fighting for visibilty and rights of LGBTIQ* Africans“ lädt die Landtagsabgeordnete und Grüne Menschenrechtssprecherin Faika El-Nagashi zu einem Diskussionsabend über in den Wappensaal des Wiener Rathauses. Bei der Gelegenheit präsentiert ARA die bisherige Arbeit und richtet sich an die afrikanischen und LGBTIQ* Communities, an Behörden und Ämter, das Gesundheits- und Sozialwesen und an politische EntscheidungsträgerInnen allgemein.

SprecherInnen des Abends sind u.a.: Shams Asadi (Menschenrechtsbeauftragte Stadt Wien), Kojo Taylor (Pan African Forum in Österreich), Henrie Dennis (Gründerin ARA), Simon Inou (Herausgeber fresh Black Austrian Lifestyle Magazin), Negede Gebremeskel (LGBTIQ* Aktivist aus Äthiopien)



VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen! Wir bitten Sie, sich vorab bei den VeranstalterInnen zu melden und das AVISO als Einladungsbeleg in ausgedruckter Form mitzunehmen. Es besteht die Möglichkeit, Hintergrundgespräche mit Betroffenen zu führen.

Kontakt: emir.dizdarevic@gruene.at (Büro LAbg. Faika El-Nagashi)

Datum: Freitag, 18. Mai 2018, Beginn: 18:30 (Einlass ab 18:00)

Ort: Rathaus Wien (Wappensaal), Zugang über Lichtenfelsgasse 2 (Feststiege)

Diskussion: Der Kampf um Sichtbarkeit und für Menschenrechte

