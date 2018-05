DX führt regulierte Kryptowährungsbörse mit NASDAQ Market Technology ein

Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) - Unter Benutzung von Nasdaqs Matching Engine führt DX.Exchange ein einzigartiges Kryptowährungshandelserlebnis ohne Handelsgebühren ein.

DX.Exchange gibt seine Partnerschaft mit NASDAQ bekannt, welche die DX.Exchange-Plattform mit NASDAQs Matching Engine zu einer beispiellosen P2P-Krypto-Börse integriert. Das Team hinter DX.Exchange bringt jahrelanges Wissen in der Bereitstellung von benutzerfreundlichem und vereinfachtem Derivatehandel zu den Massen und jetzt gehören auch die Kryptowährungen zum einfachen Handelsbereich, bei dem jeder mitmachen kann.

https://www.youtube.com/watch?v=LQF14i5zy78&feature=youtu.be

In der EU vollständig durch die EFSA reguliert, verpflichtet sich DX.Exchange dazu, einen transparenten und ethischen Austausch zwischen interessierten Parteien zu ermöglichen. Mittel und personenbezogene Daten sind durch modernste Verschlüsselungssoftware geschützt sowie durch die stärksten Cyber-Security-Lösungen, die es heute gibt.

DX.Exchange ist die erste vollständige Krypto-Gemeinschaft, die Institutionen und Einzelpersonen eine transparente Plattform nach dem Motto "what you see is what you get" bereitstellt, um Kryptowährungen mit FIAT zu kaufen, mit Kryptowährungen zu handeln und Krypto in FIAT zurückzutauschen. Es gibt keine Handelsgebühren für LITE-Konten auf den DX.Exchange Plattformen, nur einen monatlichen Exchange-Mitgliedschaftsbeitrag in Höhe von 10 Euro, was sicherlich Händler aus der ganzen Welt anziehen wird. Dies ist das modernste und fortschrittlichste Krypto-Ökosystem mit innovativen Produkten für den Kleinanleger, den Broker, den Marktmacher und den institutionellen Investor. Darüber hinaus bietet DX.Exchange Coins.Exchange, wo Benutzer Kryptowährungen mit einer Kreditkarte kaufen und verkaufen können - schnell und einfach.

"Kryptowährungen haben die Fintech-Revolution aufgerüttelt und DX.Exchange verpflichtet sich den fundamentalen Prinzipien der Blockchain-Technologie, Vertrauen und Konsistenz", sagte Daniel Skowronski, CEO von DX.Exchange. "Krypto-Enthusiasten sollten nicht mehr als einen geringen Mitgliedsbeitrag zahlen müssen, um mit ihren Peers zu handeln, und sie sollten auch nicht in einem unregulierten und unsicheren Umfeld handeln müssen. Die Kombination der NASDAQ-Technologie und der DX.Exchange-Schnittfläche schafft ein einzigartiges, faires Handelserlebnis, das Händler an die erste Stelle stellt."

Über DX.Exchange

DX.Exchange ist der erste offene und transparente Marktplatz der Welt für Kleinanleger, Institutionen und Broker, um mit OTC-Derivaten und Kryptoprodukten auf einem regulierten Markt auf der ganzen Welt zu handeln. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.DX.Exchange.

Für Presseanfragen: press @ dx.exchange

Daniel Skowronski, CEO

Rückfragen & Kontakt:

+972-502-018-285