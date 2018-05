Profity expandiert und bringt neue Chancen für heimische Webshops nach Österreich

Schweizer E-Commerce-Netzwerk kommt nach Österreich. Plattformen-Vernetzung bietet Chancen gegen Digitalgiganten.

Zug/Wien (OTS/LCG) - Mit 240 Kunden ist die erst 2016 gegründete Plattform Profity bereits das größte E-Commerce-Network in der Schweiz, das Anbieter vernetzt und Endkonsumenten einen Mehrwert bietet. In den teilnehmenden Partnershops erhalten die User nach dem Einkauf auf der Bestätigungsseite die Möglichkeit, aus Ermäßigungsgutscheinen der anderen Partnershops auswählen. Damit bringen sich die einzelnen Anbieter nach dem Modell einer Einkaufsstraße oder einer Shopping Mall gegenseitig Traffic auf ihre Shops und sprechen neue Kunden an.

Die teilnehmenden Partnershops können im einfach zu bedienenden Dashboard verwalten, welche Gutscheine und Einkaufsermäßigungen anderer Shops auf der eigenen Seite angezeigt werden sollen. Profity wird problemlos in den eigenen Shop integriert und erscheint im Look and Feel des jeweiligen Anbieters. Eine Whitelabel-Lösung wird ebenso angeboten. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich und transparent auf Basis der Bestellungen (cost-per-order).

Vernetzte Vorteilswelt ermöglicht Zugang zu neuen Zielgruppen

Für den Markteintritt in Österreich hat sich Profity für die Zusammenarbeit mit der auf absatzorientierte Technologien spezialisierten Amazing Tools entschieden, die bereits zahlreiche Software-Hersteller beim Markteintritt im deutschsprachigen Raum begleiten konnte.

Amazing Tools-Geschäftsführer Bernd Auer sieht durch den Einsatz von Profity einen Wettbewerbsvorteil für heimische E-Commerce-Anbieter: „In der Schweiz hat sich Profity bereits als relevante Umsatzquelle für Online-Shops etabliert. Weg von teuren Investitionen in Traffic-Anbieter hin zum geschlossenen Ökosystem aus teilnehmen Shops, das laufend wächst und Zugang zu einer digitalaffinen und kaufkräftigen Zielgruppe bietet. Durch den klaren Mehrwert für die Endkonsumenten stärkt Profity die nationale digitale Wertschöpfung und hilft im Wettbewerb gegen die U.S.-Digitalgiganten.“

In der Schweiz profitieren bereits namhafte Unternehmen wie Tchibo, Weltbild, Migros oder Victorinox von den Vorteilen der vernetzten Vorteilswelt und können sowohl Kunden- als auch Umsatzzahlen signifikant steigern.

Weitere Informationen auf https://www.profity.online.

