EANS-News: Lenzing AG / Lenzing startet Produktion von LENZING(TM) ECOVERO(TM) Fasern in China

Highlights -

Starke Nachfrage nach umweltverträglicher Viscose

Produktion nach China ausgeweitet

Starkes Bekenntnis zu Spezialitätenstrategie

Nanjing (China) - Die Lenzing Gruppe setzt einen weiteren Meilenstein in ihrer Spezialitätenstrategie und führt den umweltbewussten Prozess zur Herstellung von Viscosefasern der Marke LENZING(TM) ECOVERO(TM), die erstmals im Herbst 2017 vorgestellt wurden, auch am chinesischen Standort Lenzing Nanjing Fibers (LNF) ein. Damit kann das Unternehmen ab sofort nicht nur am Standort Lenzing (Österreich), sondern auch in China LENZING(TM) ECOVERO(TM) Fasern produzieren und die starke Nachfrage nach ökologisch verträglichen Produkten noch besser bedienen.

Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist in den vergangenen Jahren auch in der textilen Wertschöpfungskette stetig gewachsen. Der Textilverbrauch wird sich Schätzungen zufolge bis 2025 verdoppeln. Die Branche sucht daher eifrig nach nachhaltigen Lösungen mit geringer Umweltbelastung. Die Lenzing Gruppe trägt der steigenden Nachfrage nach ökologisch verträglichen Produkten mit der Ausweitung der Produktion von LENZING(TM) ECOVERO(TM) Fasern noch stärker Rechnung. Diese haben gegenüber Standard-Viscose einen verbesserten ökologischen Fußabdruck, der auf drei Säulen basiert:

1. LENZING(TM) ECOVERO(TM) Fasern werden aus nachhaltigem Holz und Zellstoff gewonnen und stammen aus zertifizierten und kontrollierten Quellen (FSC® und PEFC(TM)) gemäß den strengen Richtlinien der Lenzing Holz- und Zellstoffpolitik.

2. LENZING(TM) ECOVERO(TM) Fasern wurden mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet 3. LENZING(TM) ECOVERO(TM) Fasern können im Endprodukt zweifelsfrei identifiziert werden.

Mehr Transparenz in der Modebranche

Ein spezielles Herstellungssystem ermöglicht die Identifizierung von LENZING(TM) ECOVERO(TM) Viscosefasern im Endprodukt, auch nach langen Schritten der Textilverarbeitung und -umwandlung durch die Wertschöpfungskette. "LENZING(TM) ECOVERO(TM) Fasern sind die Antwort auf ein Megathema in der Modebranche, nämlich die zweifelsfreie Identifizierung der Fasern vom Hersteller bis zum Konsumenten. Mit LENZING(TM) ECOVERO(TM) Fasern ist eines klar: Wo Lenzing drauf steht, ist auch Lenzing drin", sagt Hu Jian, Senior Vice President North Asia in der Lenzing Gruppe. "Mit diesem speziellen Herstellungssystem tragen wir dem Trend zu mehr Transparenz in der Modebranche Rechnung. Es wird immer wichtiger zu wissen, woher die Produkte kommen", so Hu Jian und fügt hinzu: "Lenzing Nanjing Fibers ist nun einer von zwei Standorten weltweit, welcher LENZING(TM) ECOVERO(TM) Fasern herstellt, und darauf sind wir besonders stolz."

Die Lenzing Gruppe setzt in der Viscoseproduktion freiwillig anspruchsvolle ökologische Standards um und investierte im Lauf der Jahre viele Millionen Euro, um einen umweltbewussten Produktionsprozess zu erreichen. Die Standorte Lenzing und Nanjing entsprechen den Vorgaben des EU Ecolabels, einem Umweltzeichen, das an Produkte und Dienstleistungen vergeben wird, die während ihres gesamten Lebenszyklus hohe Umweltstandards erfüllen - von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung, den Vertrieb und die Entsorgung.

Langfristiges Wachstum mit Spezialfasern

Die Ausweitung der Produktion von LENZING(TM) ECOVERO(TM) Fasern ist auch ein weiterer Beleg für den Fokus der Lenzing Gruppe auf Spezialfasern. Das Unternehmen verfolgt gemäß seiner sCore TEN Strategie das Ziel, bis 2020 die Hälfte seines Umsatzes mit Spezialfasern zu generieren; aktuell liegt der Anteil der Spezialfasern am Konzernumsatz bei 42 Prozent.

