Industrietage 2018: Tag der offenen Tür beim TÜV AUSTRIA

Die Industrie in Niederösterreich sucht qualifizierten Nachwuchs. Die Industrietage 2018 zeigen, welche Karrieremöglichkeiten die Betriebe bieten.

Wien/Niederösterreich (OTS) - Die Industrietage finden seit 2005 in einem kontinuierlichen Drei-Jahres Rhythmus statt und werden von der Sparte Industrie der WKNÖ und der Industriellenvereinigung NÖ in Kooperation mit dem Landeschulrat veranstaltet. Von 14.-16. Juni bilden sie die ideale Plattform, um die großartigen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in den Niederösterreichischen Betrieben aufzuzeigen.

Auch der TÜV AUSTRIA stellt sich am 14. Juni mit einem interaktiven Programm vor und eröffnet den Besucher/innen eine neue Welt des Wissens, der Weiterbildung und der Innovation. Unter dem Motto "Industrietage 2018 - Tage der Weiterbildung" findet an den Standorten in Brunn am Gebirge und in Gänserndorf ein ganzer Tag rund um das Thema Karriere und Weiterbildung statt. In Brunn gibt es zu Betriebsführungen und einer Aufzugsprüfung auch Informationen zum TÜV AUSTRIA als attraktiven Arbeitgeber und dem neuen Kursprogramm. Außerdem wird die neue Ingenieurs-Zertifizierung präsentiert, die dabei hilft, die internationale Marktposition von Mitarbeiter/innen und Unternehmen zu stärken.

In der TÜV AUSTRIA-OMV Akademie Weinviertel in Gänserndorf warten Field Trips zu den OMV-Anlagen auf die Teilnehmer/innen. Vorträge rund um das Thema Oil & Gas und Führungen durch das Bildungszentrum runden das Programm ab.

Für Eis, Snacks, Gewinnspiele und Luftburg ist gesorgt; die Teilnahme ist kostenlos.

Industrietage 2018 - Tage der Weiterbildung

14.06.2018, 09:00-17:00 Uhr

TÜV AUSTRIA, TÜV AUSTRIA Platz 1, Brunn am Gebirge

TÜV AUSTRIA Akademie, Protteser Straße 40, Gänserndorf,

Anmeldung unter www.tuv-akademie.at/industrietage

Infoportal der Industrie Niederösterreich: www.noeindustrie.at/industrietage/ich-bin-in-du

Rückfragen & Kontakt:

Christian Bayer, Geschäftsführer TÜV AUSTRIA Akademie, christian.bayer @ tuv.at, Tel.: +43 (0)5 0454-8120