Aviso 17.5.2018: Kinder-Zahnputz-Event in Margareten

Wien (OTS) - Regelmäßiges Zähneputzen ist das Um und Auf für einen gesunden Mund. Natürlich ist auch die richtige Technik wichtig. Den Feinschliff können sich Kinder und Eltern bei einem Zahnputz-Event am 17. Mai, zwischen 15 und 18 Uhr, in Margareten holen. An der Life Lounge der Wiener Gesundheitsförderung stehen Mundgesundheitserzieherinnen mit Rat und Tat und für Fragen zur Verfügung.

Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger und Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery sind vor Ort, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen.

Kinder-Zahnputz-Event in Margareten

Donnerstag, 17. Mai 2018, 16:30 Uhr

5., Siebenbrunnenplatz

VertreterInnen der Medien sind dazu herzlich eingeladen.

