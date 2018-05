ZSmart ermöglicht intelligente Transformation auf dem TM Forum DTW 2018

Nizza, Frankreich (ots/PRNewswire) - ZTEsoft freut sich, seine Teilnahme am TM Forum Digital Transformation World (DTW) 2018 (ehemaliges TM Forum Live!) bekanntzugeben, das vom 14. bis 16. Mai 2018 in Nizza, Frankreich, stattfindet. Auf dem diesjährigen DTW 2018 wird ZTEsoft seine neueste auf künstliche Intelligenz (Artifical Intelligence, AI) gestützte Telecom Brain-Lösung sowie die ZSmart QConnect- und Internet-der-Dinge- (Internet of Things-, IoT-)Lösung vorstellen, um branchenübergreifende Transformationsprozesse voranzubringen.

Telecom Brain fördert ein verbessertes Erlebnis und operative Effizienz

Die Telecom Brain-Lösung ist eine maßgeschneiderte Lösung für CSPs, mit der Geschäftstätigkeiten im Bereich Telekommunikation intelligent, effizient und erfahrungsorientiert gestaltet werden können. Telecom Brain ist auf mehrere verschiedene Geschäftsszenarien ausgerichtet, und zwar durch:

digitale Plattform "ZSmart", die CSPs durch branchenübergreifende Integration unterstützt, Kommunikationsprozesse zwischen verschiedenen Parteien zu verwalten, flexible Marketing-Strategien zu integrieren und Kunden breitgefächerte digitale Lebenserfahrungen zu bieten.

ZSmart Knowledge-Defined Operations (KDOps), ein AI-optimiertes operationsunterstützendes System mit einem auf maschinellem Lernen basierten Gehirn, das informierte und auf Massendaten gestützte Analysen vornehmen und Entscheidungen fällen kann. ZSmart KDOps ermöglicht CSPs, Arbeitsvorgänge und Verwaltungsprozesse mit schneller Failover-Strategie und automatisierter Entscheidungsfindung zu modernisieren.

AI-basiertes ZSmart uTalk, das Kundendienstmitarbeitern über Omnikanal-Verfahren und einem Wechsel von reaktiver Hilfestellung zu proaktivem Support einen breiteren Handlungsspielraum einräumt. Die Technologie für automatisierte Spracherkennung (Automatic Speech Recognition, ASR) bietet Mensch-Maschine-koordiniertes Arbeiten über einen rund um die Uhr zugänglichen Online-Roboter, der einfache, wiederkehrende Probleme handhaben kann und auf intelligente Weise Kundenanfragen erkennt.

ZSmart QConnect modernisiert Ihr Netzwerk und Ihre Dienste im IKT-Zeitalter

Das Modernisieren von Netzwerken und Entwickeln innovativer Dienstleistungen mit Cloud Computing, was in der heutigen Software-orientieren Landschaft zum Überleben notwendig ist, bereitet CSPs oftmals Schwierigkeiten. ZSmart QConnect bietet einen One-Stop-Marktplatz für Cloud- und Netzwerkdienste mit einer flexiblen Orchestrierung physischer und virtueller Netzwerke, wodurch CSPs von der Synergie von Cloud und Netzwerk profitieren können, um so ein Ökosystem für intelligente Cloud-Netzwerk-Dienste aufzubauen.

Unbegrenzte Wertschöpfung im IoT-Ökosystem

ZTEsoft bietet Kunden branchenübergreifend End-to-End-IoT-Lösungen, die von Verbindungsmanagement und Partnermanagement bis zu Anwendungsentwicklung und Platform Enablement reichen. Die ZSmart IoT-Lösung stärkt die Zuverlässigkeit der IoT-Infrastruktur, sodass ein effektives Verwalten Ihrer IoT-Geschäfte vom Sensor bis zur Cloud möglich ist. ZTEsoft möchte mit einem Fokus auf der Infrastruktur und dem Partnerökosystem die Konvergenz von Mensch, Dingen und Cloud in einer digitalen Welt realisieren, um so letztlich mit Partnern ein offenes und umfassendes IoT-Ökosystem zu schaffen.

Besuchen Sie uns auf dem TM Forum DTW 2018 an Stand Nr. 332 (3. Etage) im Acropolis Convention Center, um mehr über ZSmart-Lösungen zu erfahren.

