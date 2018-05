ORF SPORT + mit Handball Liga Austria-Semifinalspielen

Auch das Eishockey-WM-Spiel Russland – Schweden ist am 15. Mai live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 15. Mai 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der Handball-Liga-Austria-Semifinalspiele HC Fivers WAT Margareten – Moser Medical UHK Krems und Alpla HC Hard – SG Insignis Handball Westwien um 20.10 Uhr (Switch zwischen den beiden Spielen) und vom Spiel Russland – Schweden bei der IIHF Eishockey-WM Dänemark 2018 um 22.00 Uhr, das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.30 Uhr, die Höhepunkte vom Tischtennis-Bundesliga-Finalturnier um 19.45 Uhr und aus der 34. Runde der Fußball-Bundesliga um 23.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die SG Insignis Handball Westwien hat es Sonntagnachmittag verabsäumt, aus dem Auswärtserfolg in Hard in der Best-of-three-Serie im Halbfinale der spusu Handball Liga Austria Kapital zu schlagen und vor Heimpublikum die Serie für sich zu entscheiden. Stattdessen schlug Titelverteidiger Alpla HC Hard zurück, erzwang mit dem 29:24-Erfolg das Entscheidungsspiel am 15. Mai und kann nun wieder auf den Heimvorteil setzen. Bereits Samstagabend erzwang auch der Moser Medical UHK Krems im zweiten Halbfinale mit dem 30:23-Heimsieg über den HC Fivers WAT Margareten das Entscheidungsspiel.

Beide Spiele sind am 15. Mai ab 20.10 Uhr live im Switch in ORF SPORT + zu sehen. Kommentator in Wien ist Johannes Hahn, in Hard kommentiert Andreas Blum.

Bis 20. Mai steht in Dänemark die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft auf dem Programm. ORF SPORT + überträgt alle Spiele des österreichischen Teams live. Ebenfalls live zu sehen sind unter anderem zwei Viertelfinal-Begegnungen (17. Mai), die Halbfinal-Spiele (19. Mai), das Bronze Match (20. Mai) und das Gold Match (20. Mai). Kommentator ist Martin Lang. Das Spiel Russland – Schweden ist von 20.10 bis 23.00 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 14. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

