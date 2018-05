Toto: Dreifachjackpot mit 145.000 Euro für den Dreizehner

Jackpot auch beim Zwölfer und weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - In Sachen Toto Jackpot ist Verlängerung angesagt. Denn am Wochenende gelang es zum dritten Mal in Folge niemandem, 13 Spiele richtig zu tippen. Somit geht es in der nächsten Runde um einen Dreifachjackpot, und im Dreizehner-Topf werden rund 145.000 Euro liegen.

Diesmal ist es auch keinem Spielteilnehmer gelungen, einen Zwölfer zu erzielen. Hier werden voraussichtlich etwa 15.000 Euro im Topf liegen.

In der Torwette heißt es im ersten Rang weiterhin Jackpot. Fünf richtige Ergebnisse werden in der nächsten Runde etwa 40.000 Euro wert sein.

Annahmeschluss für die Toto Runde 20A ist am Dienstag um 18.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 19B:

3fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 132.673,31 – 145.000 Euro warten JP Zwölfer zu EUR 8.118,62 13 Elfer zu je EUR 138,70 139 Zehner zu je EUR 25,90 449 5er Bonus zu je EUR 3,30

Der richtige Tipp: 2 1 EX X 1 / 2 1 1 2 1 1 2 2 X X 1 2 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 38.715,84 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 700,50 Torwette 3. Rang: 61 zu je EUR 14,00 Hattrick: JP zu EUR 103.871,58

Torwette-Resultate: 1:+ +:1 1:1 1:1 +:1

