Studienplanung für die nächste Generation: Das Programm der KinderuniWien 2018 ist da

Wien (OTS) - Ab heute ist das Programm für die 16. KinderuniWien im druckfrischen Studienplaner mit Programmheft und online unter kinderuni.at nachzulesen. Geboten werden 416 Lehrveranstaltungen mit mehr als 24.500 Plätzen. Bis zum Anmeldestart am 11. Juni heißt es nun: Schmökern, auswählen und registrieren!



Am Europatag unsere Nachbarländer erforschen, als GesundheitsdetektivIn seltenen Krankheiten auf der Spur sein, Wissenswertes über unsere Energiesysteme und ihre Wirkung auf Klima und Umwelt erfahren oder unsere tierischen Freunde noch besser kennenlernen: Das Programm der sieben KinderuniWien-Standorte – der Universität Wien, der Medizinischen Universität Wien, der Technischen Universität Wien, der Universität für Bodenkultur Wien, der Veterinärmedizinischen Universität Wien, der FH Campus Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien – hat für jedes wissbegierige Kind etwas Passendes parat.



Heuer neu sind Lehrveranstaltungen in einfacher Sprache, um Kindern mit Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache den Besuch der KinderuniWien zu erleichtern. Fortgesetzt wird die Aktion „KinderuniTagesticket“, bei der Kinder aus sozialen Einrichtungen an die KinderuniWien begleitet werden. Und es gibt es wieder Unterstützung für den barrierefreien Besuch der KinderuniWien.



Weiters im Studienplaner und auf kinderuni.at zu finden: Alle Informationen rund um den Abholtag, die Sponsion und das kunterbunte Rahmenprogramm, das für jede Menge Spielevergnügen zwischen den Lehrveranstaltungen sorgt. Denn eines ist an der KinderuniWien besonders wichtig: Sie soll Spaß machen und Lachen ist jederzeit erlaubt!



Der Studienplaner mit Programmheft liegt beim Portier an der Universität Wien, bei der wienXtra-kinderinfo im Museumsquartier, in der Buchhandlung Kuppitsch am Campus der Universität Wien und am A1 Internet für Alle Campus im 2. Bezirk zur freien Entnahme auf. Wer für sich oder eine ganze Schulklasse einen Studienplaner per Post bestellen will – Bestellmöglichkeit unter: www.kinderuni.at/programm.



Termine KinderuniWien 2018

ab Mitte Mai: Registrierung unter kinderuni.at

11. Juni-05. Juli: Online-Anmeldung unter kinderuni.at

08. Juli: Abholtag mit Familienprogramm, Campus der Universität Wien

09.–21. Juli: KinderuniWien 2018

09.–12./16. –20. Juli: KinderuniWissenschaft, Campus der Universität Wien

09.–12. Juli: KinderuniTechnik, Technische Universität Wien am Getreidemarkt

09.–12. Juli: KinderuniBoku, Universität für Bodenkultur Wien

11.–13. Juli: KinderuniWirtschaft, Wirtschaftsuniversität Wien

12.–13. Juli: KinderuniFH Campus, FH Campus Wien

16.–20. Juli: KinderuniMedizin, Medizinische Universität Wien

19.–20. Juli: KinderuniVetmed, Veterinärmedizinische Universität Wien

21. Juli: Sponsion im Hauptgebäude der Universität Wien



FördergeberInnen wie das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und die Stadt Wien unterstützen die KinderuniWien. KooperationspartnerInnen sind: A1, Austria Glas Recycling GmbH und Altstoff Recycling Austria, Stadtentwicklung Wien, Mobilitätsagentur Wien, Klima- und Energiefonds, IST Austria, Erste Financial Life Park, MA 31 - Wiener Wasser, LGV-Frischgemüse, Wiener Städtische Versicherung, Eskimo, Kuppitsch.



