Internationaler Museumstag: 22 Wiener Museen tauschen Instagram-Kanäle

Größter InstaSwap der österreichischen Museumslandschaft

Wien (OTS) - Anlässlich des ICOM Internationalen Museumstages haben sich 22 Wiener Museen zu einem InstaSwap zusammengeschlossen. Dies ist der bisher größte und in dieser Form erste InstaSwap der österreichischen Museumslandschaft.

#ViennaMuseumInstaSwap

Das diesjährige Motto des Internationalen Museumstages "Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher"(„Hyperconnected museums: New approaches, new publics“) gab zu diesem Projekt den Anstoß. Jede teilnehmende Institution präsentiert am eigenen Instagram Kanal ein Partnermuseum. Der Instaswap kann mit dem #ViennaMuseumInstaSwap verfolgt werden.

Die teilnehmenden Wiener Museen versuchen damit Synergien zwischen den Museen sichtbar zu machen und mit den digitalen BesucherInnen zu teilen. So können die Sammlungen und deren Geschichten auch über den analogen Ausstellungsraum begreifbar gemacht werden.

Teilnehmende Institutionen:

Albertina

Architekturzentrum Wien

Bank Austria Kunstforum Wien

Belvedere 21

Dom Museum Wien

Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien

Jüdisches Museum Wien

Hofmobilien Depot – Möbel Museum

Kunsthalle Wien

Kunsthaus Wien

Kunsthistorisches Museum Wien

Leopold Museum

MAK – Österreisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst

mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

Naturhistorisches Museum Wien

Österreichische Galerie Belvedere

Österreichische Nationalbibliothek

Schloß Schönbrunn

Technisches Museum Wien

Vereinigung bildender KünstlerInnen Wiener Secession

Weltmuseum Wien

Wien Museum

