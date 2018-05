Studie: 33 Prozent längere Verweildauer durch kontextuelle Videos auf Portalen

styria digital one und video intelligence beschließen Partnerschaft

Durch ‚vi stories‘ können wir unseren Werbekunden nun zusätzliche Premium-Umfelder mit genau der richtigen Zielgruppe bieten – eine für uns wertvolle, zusätzliche Monetarisierungsquelle. Im nächsten Schritt ist unser Ziel ‚video stories‘ mit unserer Data-Management-Platform zu verknüpfen, um Videos spezifisch nach User-Interesse ausspielen zu können Xenia Daum, Geschäftsführerin von styria digital one

Wir freuen uns, dass wir unser ‚vi stories‘-Produkt gemeinsam mit styria digital one auf dem österreichischen Markt ausbauen dürfen. Mit dieser Partnerschaft stellen wir für Publisher und Werbetreibende, aber vor allem für die Nutzer, ein hochwertiges Videoerlebnis zur Verfügung, von dem alle Beteiligten profitieren Kai Henniges, CEO der video intelligence

Wien/Graz/Zürich (OTS) - Eine um 33 Prozent höhere Verweildauer auf dem Portal, eine um 42 Prozent größere Videoreichweite, ein positiver Halo-Effekt für Portale und eine bessere Markenwahrnehmung für Werbetreibende: So wirken kontextuelle, an den Inhalt des Artikels angepasste Videos. Das zeigt die Studie „Contextual Video Impact Research“ des Marktforschers Lumen im Auftrag von video intelligence.

Dieses Potenzial stellen Österreichs führende Vermarktungsgemeinschaft styria digital one und die Schweizer Contextual-Video-Plattform video intelligence mit Büros in acht verschiedenen Ländern ab sofort österreichischen Publishern und Werbetreibenden zur Verfügung. Styria digital one agiert als nationaler Ansprechpartner und verantwortet ebenso die Vermarktung von video intelligence in Österreich.

Vorteile für User und Werbetreibende durch mehr Video-Content

Als erster Vermarkter Österreichs setzt styria digital one das neu entwickelte Produkt „vi stories“ ein. Dabei handelt es sich um einen kontextuellen Videoplayer im Look-and-Feel des Portals, der zum redaktionellen Umfeld relevante Videos vorschlägt und dazu passende Videowerbung ausspielt. Die Videoinhalte stammen von mehr als 50 internationalen Content-Providern wie Euronews, Bloomberg, Al Jazeera, The Hollywood Reporter und Billboard Magazine.

Der Player soll stufenweise auf den Portalen von styria digital one integriert werden, angefangen mit „Die Presse“ mit einer Reichweite von 9,57 Millionen Unique Clients pro Monat (ÖWA Basic März 2018). Nach einer erfolgreichen Startphase über die vergangenen fünf Monate liegen die Videoaufrufe pro Monat durchschnittlich bei fünf Millionen Views.

Ziel ist, das Content-Angebot auf den Portalen mithilfe von vi stories zu erweitern. Dadurch profitieren Werbetreibende von hochwertigen Werbeumfeldern im Videobereich.

„Wir freuen uns, dass wir unser ‚vi stories‘-Produkt gemeinsam mit styria digital one auf dem österreichischen Markt ausbauen dürfen. Mit dieser Partnerschaft stellen wir für Publisher und Werbetreibende, aber vor allem für die Nutzer, ein hochwertiges Videoerlebnis zur Verfügung, von dem alle Beteiligten profitieren“ , so Kai Henniges, CEO der video intelligence.

„Durch ‚vi stories‘ können wir unseren Werbekunden nun zusätzliche Premium-Umfelder mit genau der richtigen Zielgruppe bieten – eine für uns wertvolle, zusätzliche Monetarisierungsquelle. Im nächsten Schritt ist unser Ziel ‚video stories‘ mit unserer Data-Management-Platform zu verknüpfen, um Videos spezifisch nach User-Interesse ausspielen zu können“ , ergänzt Xenia Daum, Geschäftsführerin von styria digital one.

About styria digital one:

styria digital one ist Österreichs führende Onlinevermarktungsgemeinschaft und erreicht 72,9 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher (ÖWA Plus 2017-IV). Sie verantwortet die digitale Vermarktung der österreichischen Styria Media Group-Portale sowie externer Online-Angebote wie gofeminin.at, wetter.tv u. v. m.

Für namhafte Kunden aus allen Branchen betreut sd one die Konzeption, Umsetzung und Erfolgsmessung von Online-Kampagnen und Kommunikationslösungen inkl. Content-Kreation (Text, Bild, Video) und Entwicklung von neuen Werbeprodukten. Dabei genießt sd one das beste Image bei Agenturen in der Vermarkterstudie 2016. In der FOCUS-Werbetrendstudie 2018 erhält sd one die beste Note von Agenturen und Direktkunden in puncto Attraktivität.

About video intelligence (vi):

vi ist eine kontextuelle Video-Plattform. Unser Angebot verbindet Publisher, Inhalteanbieter und Marken durch übereinstimmende Inhalte miteinander und kreiert dadurch einzigartige Videoerlebnisse auf dem Desktop, Mobile und CTV. Vi stellt seinen Kunden zahlreiche Selbstbedienungs-Tools zur Verfügung: ein Video-Syndication-Engine basierend auf Machine Learning, ein Video AdServer und eine SSP. Über 30.000 Publisher vertrauen bereits auf vi und die Millionen kontextuellen Videos, die wir täglich ausspielen.

Rückfragen & Kontakt:

styria digital one GmbH

Elisabeth Sonnleitner, MA

Communications Manager

01 60117-280

elisabeth.sonnleitner @ sdo.at

www.sdo.at