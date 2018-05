Volkshilfe NÖ: Ehrung langjähriger MitarbeiterInnen

Jubiläumsschifffahrt durch die Wachau

Wiener Neustadt / Krems (OTS) - Kurz vor dem Internationalen Tag der Pflege lud gestern die Volkshilfe NÖ bereits zum 13. Mal ihre langjährigen MitarbeiterInnen zu einer Schifffahrt durch die Wachau ein. All jene, die seit 5, 10, 15, 20, 25 oder gar 30 Jahren der Volkshilfe NÖ die Treue halten oder heuer ihre Pension antreten, verbrachten einen vergnüglichen Abend auf der MS Wachau.

Rund 130 JubilarInnen, PensionistInnen und deren PartnerInnen folgten der Einladung und feierten am 9. Mai 2018 auf dem Donauschiff. Als Zeichen des Dankes erhielten alle aus den Händen von Volkshilfe NÖ-Präsident Prof. Ewald Sacher, Geschäftsführer KommR Mag.(FH) Gregor Tomschizek sowie der 3. Landtagspräsidentin Mag. Karin Renner ein kleines Dankeschön sowie eine Ehrennadel und Ehrenurkunde.

„Rund um den Internationalen Tag der Pflege möchten wir die engagierte Arbeit unserer MitarbeiterInnen wiederholt in den Mittelpunkt stellen. Unsere diplomierten Gesundheits- und KrankenpflegerInnen, Ergo- und Physio-TherapeutInnen, PflegeassistentInnen sowie HeimhelferInnen sind wichtige Säulen in der mobilen Pflege und Betreuung“, so der Präsident der Volkshilfe NÖ Prof. Ewald Sacher, „ebenso wie unsere KindergartenpädagogInnen und deren Team im Bereich der Kinderbetreuung sowie die KollegInnen im Jobservice, der Verwaltung und Flüchtlingsbetreuung.“

„Unsere MitarbeiterInnen leisten täglich einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Sie helfen Menschen, die unsere Unterstützung benötigen, egal in welchem Bereich sie in der Volkshilfe NÖ tätig sind “, betont der Geschäftsführer der Volkshilfe NÖ KommR Mag.(FH) Gregor Tomschizek, „alle KollegInnen tragen eine hohe Verantwortung und dafür bedanken wir uns sehr herzlich.“

In der gemeinnützigen Betriebsgesellschaft SERVICE MENSCH GmbH, Tochter der Volkshilfe NÖ, sind derzeit über 1.500 Frauen und Männer angestellt. Sie sind in den Bereichen Mobile Pflege & Betreuung, Kids & Family, AMS-Projekte, Flüchtlingsbetreuung und Verwaltung tätig.

