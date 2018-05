ING-DiBa Austria ist neuer Bankpartner des Life Ball: Mit Toleranz, Vielfalt und Lebensfreude gemeinsam Zeichen setzen

Wien (OTS) - Die ING-DiBa Austria unterstützt als neuer Partner die Aktivitäten von LIFE+ und wird Sponsor des Life Ball. Damit möchte die Bank das große Engagement von LIFE+ im Kampf gegen HIV/AIDS und das vom Life Ball ausgehende Signal für Toleranz, Vielfalt und Lebensfreude unterstützen. Als Bankpartner des Life Ball führt die ING-DiBa Austria auch das neue Spendenkonto von LIFE+.

Mit „Empowerment“ Menschen für die Zukunft fit machen

Gesundheitsvorsorge ist ein wichtiger Aspekt, der von LIFE+ durch vielfältige Aufklärungs- und Präventionsarbeit geleistet wird. Dabei geht es vor allem um Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Verantwortung für die eigene Zukunft. Wie bei der eigenen Gesundheit ist Vorsorge und Verantwortung auch im Finanzleben wichtig. Die ING-DiBa Austria folgt dabei dem Grundsatz, Menschen zu befähigen, im privaten und im beruflichen Leben stets einen Schritt voraus zu sein. Mit Wissensvermittlung sowie einfachen und kostengünstigen Bankdienstleistungen vereinfacht die ING-DiBa Geldangelegenheiten und unterstützt Menschen dabei, gute finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Mit „Orange Code“-Werten für Vielfalt stark machen

Das vom Life Ball ausgehende Signal für Toleranz, Vielfalt und Lebensfreude entspricht den Grundsätzen des ING „Orange Codes“, dem Kern der Unternehmenswerte: „Wir unterstützen alle Formen der Diversität, nicht nur weil wir dies für richtig halten, sondern auch weil gerade verschiedene Hintergründe und Denkweisen neue Ideen hervorbringen. Wir investieren in unser gesellschaftliches Umfeld und ermutigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Teilnahme an ehrenamtlichen Tätigkeiten.“

Mit „Special Guests“ mitten im Ballgeschehen

Auf der Tribüne am Eingangsportal zum Wiener Rathausplatz begrüßen Mitarbeiter der ING-DiBa „Special Guests“: 200 Kunden können den Einzug der Ballgäste und die Eröffnung von der exklusiven Aussichtsplattform mitverfolgen. Auch am Red Carpet treten – anstelle von Promotoren – Mitarbeiter als Botschafter der ING-DiBa Austria auf.

Mit Spenden LIFE+ unterstützen

Als Bankpartner führt die ING-DiBa Austria das neue Spendenkonto von LIFE+. Spenden an die IBAN AT15 1936 0004 5443 0025 (BIC INGBATWW) kommen renommierten Hilfsorganisationen zugute, die sich für von HIV und AIDS betroffene Menschen im In- und Ausland und damit für das gemeinsame Ziel „Fighting AIDS & celebrating life“ einsetzen.

Über die ING-DiBa Austria

Die ING-DiBa Austria gehört mit über 533.000 Privatkunden zu den größten digitalen Privatkundenbanken in Österreich. Sie verwaltet ein Geschäftsvolumen von insgesamt 8,3 Mrd. Euro (das Geschäftsvolumen setzt sich zusammen aus dem Bilanzvolumen des Retail-Kundenvermögens zuzüglich des Depotvolumens aus dem Wertpapierdienstleistungsgeschäft, den Retail-Kundenkrediten und des Wholesale Bankings – Stand 12/2017).

Mit ihrem Portfolio konzentriert sie sich auf die wesentlichen Finanzprodukte:

• Konto

• Sparen

• Kredit

• Fonds

Zudem wird österreichischen wie internationalen Firmenkunden das gesamte Spektrum von Finanzservices geboten.

Mit 243 Mitarbeitern am Standort Wien Galaxy Tower ist die ING-DiBa rund um die Uhr und via allen mobilen Devices erreichbar. Überdies ermöglicht ein Servicepoint in der Wiener Innenstadt den direkten und persönlichen Kontakt.

