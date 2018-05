Alsergrund: 200 Präsente am 16.5. im Sparefroh-Haus

Wien (OTS/RK) - Das „Sparefroh-Haus“ ist ein schmucker Pavillon im Hof im Amtshaus Alsergrund (9., Währinger Straße 43). Dort ist fallweise die vielfältige Spargeschenke-Sammlung der einstigen Bankangestellten Renate Steinkellner zu sehen. Diese liebevoll präsentierte Geschenke-Kollektion besteht bereits aus über 200 Exponaten, darunter Sparschweine, Federpennale, Gläser, Lappen und andere Anerkennungsgaben für fleißige Sparer. Am Mittwoch, 16. Mai, ist wieder einmal die Besichtigung der Präsente-Schau möglich: Von 16.00 bis 17.00 Uhr steht Renate Steinkellner den Besucherinnen und Besuchern für Erklärungen zu all den Dingen, das älteste Exemplar stammt aus 1957, gerne zur Verfügung. Der Eintritt in das „Sparefroh-Haus“ ist kostenlos.

Vom guten alten „Sparefroh“ im Großformat bis zum Sparschwein-Trio „Familie Groschenbauch“ erstreckt sich die breite Palette netter Geschenke für sparsame Mitmenschen jeden Alters. Renate Steinkellner ist auch im Ruhestand eine engagierte Vertreterin des Spargedankens. Mit der Ausstellung der kleinen Belohnungen aus früherer Zeit regt die vormalige Bankerin das Publikum zum Zurücklegen geldlicher Reserven an. Beim erfolgreichen Projekt „Sparefroh-Haus“ kooperiert Steinkellner mit dem Bezirksmuseum Alsergrund. Information via E-Mail: bm1090 @ bezirksmuseum.at.

