Fünf zusätzliche Kilometer Mountainbike-Trails in St. Corona am Wechsel

LR Bohuslav: Wollen bestehendes Angebot weiter ausbauen

St. Pölten (OTS/NLK) - Mountainbiken erfreut sich in den traditionellen Bergerlebniszentren in Niederösterreich immer größerer Beliebtheit. „St. Corona am Wechsel hat sich aus touristischer Sicht in den letzten Monaten als Mountainbike-Eldorado bereits sehr gut positioniert. Mit dem LEADER-Projekt wollen wir das Angebot aber weiter ausbauen, damit noch mehr Mountainbiker von den Vorzügen der Region überzeugt werden können“, sagt Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav.

Die Projektziele sind die Errichtung und Beschilderung von 5.000 Metern qualitativ sehr hochwertiger Trails in St. Corona am Wechsel, welche zukünftig unter der Dachmarke „Wexl Trails“ touristisch beworben werden. Die Beschilderung und Entwicklung der Wechsel-Panoramaloipe als Mountainbike-Strecke soll eine möglichst breite, jedoch räumlich gelenkte Ziel- und Nutzergruppe ansprechen.

„Im Vordergrund des Trailcenters im Wechselland steht das langfristige Miteinander. Denn an dem Projekt arbeiten Mountainbike-Destinationsentwickler, Gemeinden und Grundeigentümer gemeinsam, um neue und vor allem geeignete Strecken für das Mountainbiken zu definieren und umzusetzen“, betont Bohuslav. „St. Corona am Wechsel ist eines der Vorzeigeprojekte. Die Angebote werden hervorragend angenommen, St. Corona hat sich zu einer ganzjährigen Familiendestination entwickelt“, so die Landesrätin.

Bürgermeister Willibald Fuchs betont: „Mit neuen Trails und einer radfreundlichen Gastronomie und Hotellerie hat nun das Wechselland zusätzliche touristische Standbeine. Naturgenuss gekoppelt mit sportlicher Betätigung stehen da im Mittelpunkt.“

Die LEADER-Region Bucklige Welt-Wechselland hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt zur besseren Vermarktung des Mountainbikens zur Förderung ausgewählt. Das Land Niederösterreich hat kürzlich eine Unterstützung aus Mitteln des EU–Programms und der Regionalförderung auf Initiative von Landesrätin Petra Bohuslav beschlossen. Projektträgerin ist die Erlebnisregion Wechselland, ein Verein bestehend aus den neun Nachbargemeinden Mönichkirchen, St. Corona am Wechsel, Aspangberg, Aspang-Markt, Kirchberg am Wechsel, Otterthal, Trattenbach, Feistritz am Wechsel und Raach am Hochgebirge.

