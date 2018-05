AVISO: Morgen, 8.45 - Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft Arnold Schwarzenegger

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen wird am Dienstag, 15. Mai 2018 um 08.45 Uhr vor der Eröffnung des R20- Austrian World Summit 2018 in der Wiener Hofburg Gouverneur a.D. Arnold Schwarzenegger in der Präsidentschaftskanzlei treffen.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind zu diesem Fototermin herzlich eingeladen. Der Zugang in die Präsidentschaftskanzlei ist ausschließlich zwischen 08.00 und 08.35 Uhr mit einem Presseausweis oder einem aktuellen Akkreditiv der Redaktion möglich.

