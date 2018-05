Finanzstrafrecht 2018 – Forum für Praktiker, 19. Juni 2018

„Neue Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung – Zusammenarbeit der Behörden“

Am 19. Juni 2018 organisiert LeitnerLeitner zum neunten Mal das Forum Finanzstrafrecht für Praktiker in Wien. „Neue Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung – Zusammenarbeit der Behörden“ ist das Tagungsthema der diesjährigen Veranstaltung, die von 9.00 - 16.30 Uhr in der Orangerie Schönbrunn stattfindet.

Themen:

Neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung: Welche neuen Möglichkeiten stehen der Finanz zur Verfügung und wie nutzt sie diese? Abgabenrechtliche Mitwirkungspflichten und Selbstanzeigemöglichkeit

Sozialbetrug und Scheinunternehmer: Maßnahmen zur Bekämpfung

BEPS-Maßnahmen und deren Beitrag zur Vermeidung von Steuerhinterziehung

Bindungswirkung abgabenrechtlicher und (finanz)strafrechtlicher Entscheidungen im (Finanz)strafverfahren bzw Abgabenverfahren

Judikaturüberblick des BFG zum Generalthema

Referenten:

HR Dr. Wolfgang Bartalos, Finanzstrafbehörde Wien

Dr. Rainer Brandl, LeitnerLeitner

Dr. Veronika Daurer, LL.B., Bundesministerium für Finanzen

MinR Dr. Herwig Heller, Bundesministerium für Finanzen

Dr. Sonja Herbst, Staatsanwaltschaft Wien

Wilfried Lehner, MLS, Bundesministerium für Finanzen

Dr. Michaela Schmutzer, Bundesfinanzgericht

Mag. Norbert Schrottmeyer, LeitnerLeitner

Programm und Anmeldung: https://bit.ly/2IoVJoc

christina.gaunersdorfer @ leitnerleitner.com

Finanzstrafrecht 2018 – Forum für Praktiker

„Neue Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung – Zusammenarbeit der Behörden“



Datum: 19.06.2018, 09:00 - 16:30 Uhr

Ort: Orangerie Schönbrunn

Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien, Österreich

Url: https://bit.ly/2IoVJoc

Rückfragen & Kontakt:

christina.gaunersdorfer @ leitnerleitner.com