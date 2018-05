Medieneinladung zur Pressekonferenz:

Wien (OTS) - Landeskriminalamt gelingt Schlag gegen den organisierten Suchtmittelhandel in Wien

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, konnte im Zuge von mehrmonatigen Ermittlungen eine Tätergruppe festnehmen, die sich für einen großen Teil des organisierten Suchtmittelhandels im Wiener Stadtgebiet verantwortlich gezeigt hat. Mehrere Wohnungen wurden durchsucht, eine große Menge an Suchtmittel wurde sichergestellt. Nach einem Tatverdächtigen wird mittels Lichtbildveröffentlichung gefahndet. Der Landespolizeipräsident, Dr. Gerhard Pürstl, Oberst Georg Rabensteiner und Bezirksinspektor Martin Glöckler geben Details zu der gesamten Amtshandlung im Zuge einer Pressekonferenz bekannt. Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlichst eingeladen, um 11.00 Uhr im Festsaal der LPD Wien (Eingang Heßgasse 8) an der Pressekonferenz teilzunehmen.

